Sözleşmeli öğretmenler tayin hakları için eylem yaptı

Yüzlerce sözleşmeli öğretmen, ailesinin yanına tayin edilme talebiyle Ankara'da bir araya geldi. Türk Eğitim-Sen tarafından düzenlenen eylemde buluşan öğretmenler, ayaklarına taktıkları prangalarla tayin haklarının olmamasını tepki gösterdi ve kadro istedi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, taleplerinin sözleşmeli istihdamın ortadan kaldırılması olduğunu belirterek tayin hakkının bir an önce verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sözleşmeli öğretmenler Ankara Ulus'ta bir araya geldi. Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen tarafından Ulus Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan sözleşmeli öğretmenler ve aileleri tayin hakkı, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması ve kadroya geçiş başta olmak üzere çeşitli taleplerini belirten dövizler taşıdı. Evlilik cüzdanını temsil eden broşürler taşıyan öğretmenlerin bazıları tayin haklarını olmadığını sembolize etmek için ayaklarına prangalar takarak kürsünün önünde bekledi.

“ÖĞRETMENLER AİLELERİNDEN AYRI YAŞAMAYA MECBUR BIRAKILIYOR”

Çok sayıda sendikanın da temsili düzeyde destek verdiği mitingde basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözleşmeli öğretmenlerin ailelerinden uzakta çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. 2005 yılından bu yana sözleşmeli istihdama karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Geylan, sözleşmeli öğretmenlerin 2016 yılında KHK ile geri getirildiğini hatırlattı. 6 yıl tayin hakkı olmaksızın çalışmak anlamına gelen sözleşmeli öğretmenliğin insani olmadığını belirten Geylan, “Ailelerinden, çocuklarından ayrı yaşamaya mecbur bırakılan öğretmenlerimiz, adeta iki farklı hayat sürmektedir” dedi. Tayin hakkı olmaması nedeniyle sözleşmeli öğretmenlerin ailelerinin parçalandığını ifade eden Geylan, Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz'ın “Öğretmen değil, eşi öğretmenin yanına gitsin” açıklamasının da hayatın gerçeklerine uymadığını dile getirdi.

Fotoğraf: Evrensel

MİTİNGDE SÖZLEŞMELİ DEĞİL KADROLU İSTİHDAM VURGUSU

Geylan, sözleşmeli öğretmenlerin sadece manevi değil maddi zorluklarla da karşılaştığını belirterek “Sözleşmeli öğretmenler 3 bin 700 civarındaki öğretmen maaşıyla iki ev geçindiriyor” dedi. Geylan, sağlık sebepleri de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle sözleşmeli öğretmenlerin 6 yıl tayin olamadığını belirterek 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde sözleşmeli öğretmenliğin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl da kadrolu olarak esnetilmesine de karşı çıktı. Taleplerinin sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılıp KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu olarak atamaların yapılmasını olduğunu belirten Geylan, sadece farklı illerde değil, aynı ilde fakat aralarında 150-200 km mesafe bulunan ilçelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlere de eş durumundan tayin hakkının verilmesi gerektiğini söyledi. “Öğretmenler kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olmak üzere farkı istihdam modelleri ile bölük pörçük edildi” diyen Geylan, eş ve sağlık özrü mağduru öğretmenlere tayin hakkının geciktirilmeden verilmesini talep etti. Geylan'ın açıklaması sonrasında kürsüden bazı sözleşmeli öğretmenlere ait uçak bilet koçanlarını göstererek farklı illerde çalışmak durumunda kalan sözleşmeli öğretmenlerin aileleriyle hafta sonları bir araya gelmek için maaşlarının büyük bölümünü yol parası olarak harcamak zorunda kaldığını da ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)