Hatay'da inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından düşen Suriye vatandaşı Ahmed Alkhalel hayatını kaybetti.

Suriyeli inşaat işçisi Ahmed Alkhalel, sabah saatlerinde, Nardüzü Mahallesi Rüzgar Sokak'ta çalıştığı inşaatın üst katından aşağıya düştü.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın aktardığına göre olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alkhalel, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İş cinayeti ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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