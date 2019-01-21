21 Ocak 2019 13:00
İskenderun’da Suriyeli inşaat işçisi iş cinayetinde hayatını kaybetti
Hatay İskenderun’da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: ARŞİV)
Fotoğraf: Pixabay
Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki apartmanın 6. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki Suriyeli Abdulhamid Animem, Nardüzü Mahallesi'nde inşaat halindeki apartmana iskele kurduğu sırada 6. kattan düşerek ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, kurtarılamadı. (Hatay/AA)
Hatay'da inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti