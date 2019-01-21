Siteler’de yangının ardından işçiler kaygılı

Hasan KARA

Ankara

Ankara Siteler’de Suriyeli 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangının ardından konuştuğumuz işçiler, benzer olayların kendi başlarına da gelebileceğinden kaygılı.

Emek Partisi Ankara İl Örgütü, geçtiğimiz günlerde Siteler’de 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayeti ile ilgili Siteler bölgesinde bildiri dağıttı. Türkçe ve Arapça şeklinde iki dilli olan bildiriye ilginin yoğun olduğu görüldü. Bildiride, “Türkiye’ye göçle gelip yerleşenlerin oturma hakkı ve mültecilik statüsü tanınması, mülteci işçilere yönelik ayrımcılığa son verilmesi, sosyal güvence ve eşit vatandaşlık hakkı tanınması, mülteci işçilerin kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılmasının yasaklanması, tüm işyerlerinde düşük ücretle çalıştırma gibi uygulamaların önüne geçecek tedbirler alınması, bütün işçilerin ücretlerine zam yapılması, tüm işyerlerinde devlet sorumluluğunda işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri bir an evvel alınması” şeklinde talepler yer aldı.

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER BİLENE GÖTÜRDÜ

Sitelerde çalışan başta Suriyeli olmak üzere mülteci işçilerin iki dilli bildiriye ilgisi yoğun oldu. Çoğunluğunu küçük atölyelerin oluşturduğu bölgede pek çok işletmede Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen mülteci işçiler çok ucuza ve sigortasız çalıştırılıyor. Evrensel’e konuşan Suriyeli ve diğer mülteci işçiler, bu sorunlarla kendi dillerinde ilgilenildiğini daha önce görmediklerini söyledi. Atölyelerde çocuk ve genç işçi sayısının fazla olması dikkat çekiyordu. Okuma yazma bilmeyen işçiler ise iş yerinde okuma yazma bilenlere okutmak üzere bildirileri alırken, kimisi birden fazla alıp arkadaşlarına da götüreceğini söyledi. Çoğu işyerinin bakımsız ve eski binalardan oluştuğu Siteler’de binalar birbirine yapışık halde sıralanmış durumda. O yüzden binalardaki en küçük ihmal diğer tüm binaları etkileyebilecek nitelikte. Yaşanan yangına ilişkin işçilerin çoğu, bu işin kendi başlarına da gelebileceği kaygısını taşıyor.

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