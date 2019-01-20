İtiraz edilen 638 kişiden sadece 15’inin kaydı donduruldu

HDP seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla birlikte Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde son 6 ay içerisinde seçmen sayısında yaşanan 700 civarında artışa ilişkin, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulundu.

HDP’nin itiraza yetkili kişileri tarafından yapılan başvuruda, çevre köy ve illerden aralarında askerler ve korucuların da bulunduğu 638 kişinin usulsüz bir şekilde kent merkezine taşındığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, başvuruyu karara bağladı. Kurul, HDP’nin itiraz dilekçesinde yer alan 638 seçmenden sadece 15’inin kent merkezinde ikamet etmediğini ileri sürerek, bu kişilerin seçmen kayıtlarını dondurduğunu belirtti. Verilen kararda, diğer seçmenler hakkındaysa, herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

HDP KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Konu hakkında MA’ya bilgi veren HDP’li yetkililer, karara tepki gösterdi. Kaydı dondurulmayan çoğu kişinin çevre köylerden taşınan korucu ve askerlerden oluştuğunu kaydeden HDP’liler, bu kişilerin kayıtlarının da dondurulması için İl Seçim Kurulu’na başvuracaklarını aktardı. (HABER MERKEZİ)

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