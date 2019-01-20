İtiraz edilen 638 kişiden sadece 15’inin kaydı donduruldu
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 638 seçmenin usulsüz taşınmasına yapılan itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu sadece 15 seçmenin kaydını dondurdu.
Fotoğraf: DHA
HDP seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla birlikte Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde son 6 ay içerisinde seçmen sayısında yaşanan 700 civarında artışa ilişkin, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulundu.
HDP’nin itiraza yetkili kişileri tarafından yapılan başvuruda, çevre köy ve illerden aralarında askerler ve korucuların da bulunduğu 638 kişinin usulsüz bir şekilde kent merkezine taşındığı bilgisine yer verildi.
Söz konusu itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, başvuruyu karara bağladı. Kurul, HDP’nin itiraz dilekçesinde yer alan 638 seçmenden sadece 15’inin kent merkezinde ikamet etmediğini ileri sürerek, bu kişilerin seçmen kayıtlarını dondurduğunu belirtti. Verilen kararda, diğer seçmenler hakkındaysa, herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi.
HDP KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Konu hakkında MA’ya bilgi veren HDP’li yetkililer, karara tepki gösterdi. Kaydı dondurulmayan çoğu kişinin çevre köylerden taşınan korucu ve askerlerden oluştuğunu kaydeden HDP’liler, bu kişilerin kayıtlarının da dondurulması için İl Seçim Kurulu’na başvuracaklarını aktardı. (HABER MERKEZİ)
31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları
Iğdır'da hayali seçmen vakası: Polis lojmanlarına 375 kişi kaydırıldı
İlçe seçim kurulu, yüzde 223 oranındaki seçmen artışını yok saydı