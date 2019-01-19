Iğdır'da hayali seçmen vakası: Polis lojmanlarına 375 kişi kaydırıldı

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, yerel seçimler için açıklanan seçmen listesinde tespit edilen usulsüzlük ve sahte seçmen kaydı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Eksik, Iğdır'da bir lojman dairesine 399 kolluk kuvvetinin kaydedildiğini ve bir mahalleye 2 bin 500 seçmenin taşındığı belirtti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Habip Eksik'in soru önergesinde şu ifadeler yer aldı: “Iğdır iline kaydırılan seçmenlerin büyük oranda kolluk kuvveti olduğu yaptığımız incelemeler sonucu tespit edilmiştir” değerlendirmesini paylaşan Eksik, “Iğdır merkeze bağlı Atatürk mahallesi Yüzbaşı Serdar Yücel sokak Numara 6 da yer alan 35-40 kişilik kapasiteye sahip olan Alay Komutanlığına bağlı askeri lojmanın 6 numaralı dairesine 399 kolluk kuvvetinin ikameti kaydırılmıştır. Ayrıca Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi Işın caddesi numara 11 de yer alan 100 kişilik kapasiteye sahip polis lojmanlarına 375 kişi kaydırılmıştır. Yine Iğdır Merkez Bağlar ve Topçular mahallelerinde 2500 civarında seçmen kaydırıldığı yaptığımız incelemeler sonucu anlaşılmıştır”

T24'ün haberine göre HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik söz konusu kişilerin 24 Haziran seçimlerinde başka illerde veya başka ilçelerde oy kullandıkları tespit edildiğini belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Iğdır ilinde söz konusu mahallelerde son 6 ay içerisinde seçmen sayısının artışının sebebi nedir? Aynı hane içerisinde birbirinden farklı soy isimlere sahip ve çok sayıda kişinin ikamet etmesinin hukuki bir gerekçesi var mıdır? 24 Haziran 2018 tarihinden sonra diğer illerden veya ilçelerden Iğdır iline ne kadar seçmen kaydırılmıştır? Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasıyla açığa çıkan bu sorunun çözülmesine yönelik bir çalışmanız mevcut mudur? Iğdır Merkez Topçular, Bağlar Mahalleleri, Iğdır Alay Komutanlığına bağlı Askeri Lojmanlar ve Iğdır Polis Evindeki seçmen sayısındaki artışın sebebi nedir? Bakanlığınız usulsüzlük iddiası bulunan seçmen listelerinden haberdar mıdır? Bu konuda İl- İlçe Müdürlükleri’nde gerekli soruşturma başlatılacak mıdır? Iğdır İlinde Nüfus Müdürlüğü ve YSK Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde yetkililerin bu usulsüzlükle ilgili hiçbir bilgileri olmadığı tarafımıza söylenmiştir, sorumluların 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde tespit edilmesi adına bir çalışma başlatılacak mıdır? Iğdır Merkez Topçular, Bağlar Mahalleleri, Iğdır Alay Komutanlığına bağlı Askeri Lojmanlar ve Iğdır Polis Evindeki seçmen sayısı usulsüzlüğü, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi gerçek bir düzenleme yapılarak düzeltilecek midir, yoksa oy kullandırılıp görmezden mi gelinecektir? (HABER MERKEZİ)