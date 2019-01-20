İlçe seçim kurulu, yüzde 223 oranındaki seçmen artışını yok saydı

Çağrı SARI

İstanbul

Gümüşhane Kürtün İlçe Seçim Kurulu, Beytarla, Sapmaz ve Yukarıkaradere köylerindeki olağanüstü seçmen hareketliliğine ilişkin yapılan başvuruya olumsuz yanıt verdi. Gerekçe olarak da yoğun kış şartlarından kaynaklı yolların kapalı olmasını gösterdi. Bu köylerin, 24 Haziran seçimlerine göre, Yukarıkaradere köyünde yüzde 223, Beytarla köyünde yüzde 142, Sapmaz köyünde ise yüzde 127 oranında seçmen artışına sahip olduğu iddia edildi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Geçmişte bazı güven sarsıcı kararlar veren Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının da görevlerini tam olarak yerine getirmesini beklemek durumundayız” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 31 Mart 2019 seçimlerine yönelik tespit edilen yüksek orandaki seçmen hareketliliğini, sadece muhtar seçimlerine yönelik olarak değerlendirmenin doğru olmadığına, il genel meclisi ve belediye seçimlerinin de bu hareketlilikten etkileneceğine dikkati çekti. Özel, YSK Başkanı Sadi Güven’in 12 Ocak günü, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağına yönelik açıklamalarına karşın ilçe seçim kurullarının bu yöndeki başvurulara verdikleri olumsuz yanıtların kendilerine ulaştığını açıkladı.

OLUMSUZ YANITLAR VERİLİYOR

CHP’li Özel, YSK Başkanı Sadi Güven’in 12 Ocak günü yaptığı açıklamada, “4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır” ifadesini kullandığını anımsattı.

Özel, 31 Mart seçimlerine yönelik askıya çıkarılan seçmen listelerinde yüksek oranda bir seçmen hareketliliğinin tespit edildiğini belirterek, “Bu durumu yalnızca muhtar seçimleriyle ilişkilendirmek doğru olmayacaktır. Bu hareketlilik, il genel meclisi ve belediye seçimlerinde de seçim sonuçlarını etkileyecek oranlardadır. Bu noktada ilçe başkanlıklarımız aracılığıyla yapılan başvurulara olumsuz yanıtlar verilmektedir. YSK Başkanının açıklamalarına karşın, ilçe seçim kurulları bu itirazların incelenmesine yer olmadığı yönünde kararlar vermektedir” ifadesini kullandı.

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