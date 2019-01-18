YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Arslan ve avukatları ile bazı uluslararası yargı derneklerinin mensupları katıldı.

AA'nın haberine göre Cumhuriyet savcısı, 14 Eylül 2018'deki celsede verdiği Arslan'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Ardından esasa ilişkin savunma yapması için sanık Arslan'a söz verildi.

Önceki savunmalarını yinelediğini bildiren Arslan, 22 aydır tutuklu olduğunu, temel hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti.

"FETÖ" üyesi olmasının mümkün olamayacağını söyleyen Arslan, "herhangi bir terör örgütüyle ilişkisine dair somut bir delil ortaya konulamadığını" ifade etti.

"HAKKIMDAKİ BYLOCK SUÇLAMASI, ÜRETİLMİŞ DELİLDİR"

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Arslan, "ByLock nedir bilmem, 15 Temmuz'da ilk kez ismini duydum. Sahte olarak üretilmiş bir delildir. Bugün ortaya çıkmaz ama ilerde çıkabilir. Tutuklandıktan sonra ByLcok kullandığıma ilişkin adliyede bir dedikodu konuşulmuş. Asıl amaç beni, sosyal çevremde ve mücadele arkadaşlarımdan uzaklaştırmak ve yalnızlaştırmaktı." ifadelerini kullandı.

Tutuklandıktan bir yıl sonra ByLock kullandığına ilişkin tespitin dosyaya geldiğini anlatan Arslan, tespit tutanağında isim ve kimlik bilgilerinin yer almadığını, yazışma içeriklerinin de bulunmadığını söyledi.

SAVCILIK MÜTALAASI

Savcının 14 Eylül 2018'de sunduğu mütalaada, "FETÖ"nün YARSAV'da yer edindiği belirtilerek, Arslan'ın bu amaç doğrultusunda sendikanın başkanlığını üstlendiği öne sürüldü.

Arslan'ın "FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütsel faaliyetlere katıldığı ve ByLock kullandığı" iddia edildi.

Sanık Arslan hakkında her ne kadar "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği"nden dava açılmışsa da dosyaya giren delillerin "örgüt yöneticiliği" suçunu oluşturmadığı bildirilerek, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. (HABER MERKEZİ)

Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'ın duruşması devam etti