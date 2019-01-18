Celal Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmayacak

CHP ve İYİ Partinin ortak adayı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Celal Doğan hakkında olumsuz karar verildi.

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, konuyu CHP ve İYİ Partiye sorduğunu belirterek CHP’nin Seçim İşleri Başkanı Seyit Torun’un, ittifak müzakeresi gereği Gaziantep Büyükşehir’i İYİ Parti’ye bıraktıklarını anımsattı. Sarıkaya, Torun’un “Bizim aday göstermemiz söz konusu olamaz” dediğini belirtti.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ise aday isimlerinin arasında Celal Doğan’ın bulunmadığını söyledi.

Sarıkaya, Celal Doğan’ı da aradığını ve “Aday olacak mısınız?” diye sorduğunu Doğan’ın kahkahayla karşılık vererek “Yapıyorlar mı ki?”dediğini aktardı.

Doğan’ın kendisine teklif gelmediği sürece adaylığa soyunmak gibi bir adetinin olmadığını ifade ettiği belirtildi.

Sarıkaya yazısında şu yorumda bulundu: “Şu kadarını da söylemeliyim ki Celal Doğan bir dönem HDP’den milletvekilliği yapmasa, bugün favori adaylar arasında olurdu.” (HABER MERKEZİ)

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