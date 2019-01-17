17 Ocak 2019 07:23

Seçmen kaydırmada 2 neden: Muhtarlık cazibesi, AKP'nin risk bölgeleri

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) CHP ve HDP temsilcilerinden ‘seçmen kaydırması’ analizi: Muhtar maaşı cazibesi ve iktidarın riskli bölgeleri.

Seçmen kaydırmada 2 neden: Muhtarlık cazibesi, AKP'nin risk bölgeleri

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    Yerel seçimler yaklaştıkça aday tartışmalarının yerini adil ve güvenilir seçim tartışmaları aldı. YSK üyelerinin görev sürelerinin uzatılması, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etmemesinin ardından şimdi de bazı illerde seçmen kaydırmaları gündeme geldi. Yaşananları tepkilerin odağındaki Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) CHP ve HDP temsilcilerine sorduk. 

    YSK’nin CHP ve HDP temsilcileri gündeme gelen kaydırmaları iki nedene bağlıyor. İlki, muhtarların günümüzde asgari ücret düzeyince maaş, sosyal güvence gibi haklara sahip olmasından dolayı yapılan kaydırmalar. Diğeri de iktidar odaklı kaydırmalar. Yani, AKP’nin kaybettiği kritik bölgelere yapılanlar.  YSK temsilcileri ayrıca uyarıyor: Vatandaş şüphelerini ilçe seçim kurullarına bildirmeli.

    YSK CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etmeden AKP’nin İstanbul’da belediye başkanı adayı olmasına ilişkin “Bugüne kadar Türkiye tarihinde böyle bir şey yaşanmamış ve yaşanacağı da düşünülmemiş. O yüzden müeyyidesi bile yok” dedi. HDP Temsilcisi Pınar Akdemir ise birçok ilde ortaya çıkan seçmen kaydırmalara dikkat çekerek, vatandaşların bu tür olayları öğrenmeleri halinde bildirimde bulunmalarını istedi. 

    Yakupoğlu, bu yerel seçimlerin öncekilere benzemediğini belirterek şöyle anlattı: “Çünkü ilk defa bu seçimde kaybolan seçmen ya da sahte seçmen iddiaları değil, yer değiştiren ve yığma seçmen iddialarıyla karşı karşıya kaldık. Bunun iki sebebi var. Birincisi; muhtarlıklar günümüz asgari ücret düzeyinde maaş, ömür boyu silah taşıma ruhsatı, emekliliğe sayılacak sosyal güvencesiyle cazip hale getirildi. Bu sebeple de köy ve mahallelere büyük oranda bir seçmen kaydırması var. İkincisi özellikle iktidar partisinin 2014’te çok az oyla kaybettiği seçim çevrelerine kendisinin kazanmayı öngörmediği yerlerden seçmen yığması. Örneğin; 2014 yılında 800 küsur oy farkıyla CHP’nin kazandığı İstanbul’un Adalar ilçesinde Aralık ayı ortası gelmeden 1200 civarında seçmen kaydırması yapılmış. İtiraz süresi içerisinde bu seçmenlerin dondurulması için büyük bir çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

    BİR YIL ÖNCE KRİTİK KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

    YSK üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasını da değerlendiren Yakupoğlu, 1994 ve 1999 yıllarında da görev sürelerinin uzatıldığını söyledi. Fakat o tarihlerde Anayasa’nın 67. maddesindeki son fıkrasının olmadığını belirten Yakupoğlu, “Bu 2001’deki değişiklikle yürürlüğe girdi. Bu değişiklik seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin yayımlandıkları tarihten 1 yıl sonra yürürlüğe girdiği hükmünü içeriyor” dedi. Son görev süresi uzatmalarına dair tartışmanın da bu noktada düğümlendiğine dikkat çeken Yakupoğlu, “Çünkü bu kural daha önce seçim kanunun bir maddesiydi. Fakat bir yıl önce YSK’nin teşkilat kanunu çıkınca, seçim kanunundaki YSK üyelerinin görev süreleri ile ilgili kısım Teşkilat Kanunu’na alındı. YSK üyelerinin görev tanımlarıyla ilgili kısım da Seçim Kanunu’nda kaldı. Şimdi de YSK’deki görev sürelerinin Seçim Kanunu değil, Teşkilat Kanunu’nu değiştirdiği savunuluyor. Ancak bana göre bu da Seçim Kanunu’dur.  Tabii buna itiraz etmek için gidebileceğiniz bir hukuki merci ya da yol şu anki sistemde yok” dedi.

    YEREL SEÇİMDE DE İSTİFA ETMESİ GEREKENLER AYNI

    Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etmeden AKP’nin İstanbul adayı olarak çalışmalara başlaması hâlâ tartışılıyor. Yakupoğlu, Yıldırım’ın son adaylık başvuru tarihi olan 19 Şubat gününe kadar İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurmasının ardından seçim kurullarının değerlendirme yapacağını söyledi. Mahalli İdareler Kanunu’nda milletvekili seçimi öncesinde kimler istifa etmek zorunda ise onların yerel seçimde de istifa etmelerinin zorunlu olduğunu vurgulayan Yakupoğlu, Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre kamu görevlisi ile kamu görevlisi ve işçi statüsünde olmadan kamu hizmeti verenlerin istifa etmesi gerektiğini kaydetti. Sadece milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve muhtarların istisna olduğunu belirten Yakupoğlu, öte yandan YSK’nin 1 Aralık öncesinde belediye başkanlarının aday olmadan önce istifa etmesi ama belediye meclis üyeliğinden istifa etmelerine gerek olmadığı kararı aldığına dikkat çekti. Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısının sermayesi belediyeye ait şirketteki müdürlük görevinden istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine YSK’nin istifa etmesi gerekir dediğini anlatan Yakupoğlu, “Bunu diyen YSK Meclis başkanı için ne diyecek ben de merakla bekliyorum. Çünkü bugüne kadar Türkiye tarihinde böyle bir şey yaşanmamış ve yaşanacağı da düşünülmemiş. O yüzden müeyyidesi bile yok” dedi. 

    VATANDAŞ HAYALET SEÇMENLERİ BİLDİRMELİ

    YSK HDP Temsilcisi Pınar Akdemir de seçmen kaydırmalara ilişkin vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Herkesin hem kendi adresinde hem de çevresinde olmayan seçmenlerin varlığını fark etmesi ya da şüphelenmeleri durumunda bildirimde bulunmaları gerektiğini belirten Akdemir, ilçe seçim kurullarının yapılan bildirimleri araştırma zorunda olduğunu vurguladı. HDP olarak Şırnak, Siirt gibi birçok yerde ortaya çıkan seçmen kaydırmaların takipçisi olduklarını belirten Akdemir, yasal süresi içerisinde şikayetlerin derhal kendilerine ulaştırılması gerektiğini söyledi. 
    YSK’nin seçimlerin Anayasa’ya uygun olarak yürütülmesi konusunda tek sorumlu yer olduğunu ifade eden Akdemir, bu nedenle şaibelerin de muhatabı olduğunu kaydetti. HDP olarak rejim değişikliğinin de yaşandığı bu olağanüstü süreçte ne olursa olsun seçimlerin güvenilir ortamda gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Akdemir, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etmeden seçim çalışmalarına başlamasına ilişkin ise adaylar resmi olarak açıklandıktan sonra itiraz gelmesi durumunda YSK’nin bunu karara bağlayacağını söyledi. Akdemir, “Mevzuatta aday olmak isteyenlerden kimlerin istifa etmesi gerektiği düzenlenmiş durumdadır. Bu zamana kadar böyle bir başvuru olmadığı ise aşikar” dedi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası
    SONRAKİ HABER

    Hakkari'de kurtların saldırısı sonucu 83 keçi ve koyun öldü
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Atı alanın Üsküdar'ı geçememesi"nin sonrasındayız

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Vardiya değişiklikleri işçinin sağlığını olumsuz etkilememelidir

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dış politikadaki yanlışların faturasını halk ödüyor!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    'Adam'ın durumu

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Görünüş ve gerçek

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Manastır okulu çağdaş dünyada, köy enstitüsü şehirde olmaz

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    31 Mart İstanbul’da yine kaybetti
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bağlar’da yurttaşlardan mazbata tepkisi
    Bağlar’da yurttaşlardan mazbata tepkisi

    Yüzde 70 oyla seçilen HDP’li adaya mazbata verilmemesine tepki gösteren yurttaşlar, "Başkasının hakkını gasbeden bize nasıl hizmet edecek?" diyor.

    KESK’ten “Güvenceli iş, güvenli gelecek haktır” kampanyası
    KESK’ten “Güvenceli iş, güvenli gelecek haktır” kampanyası

    Güvencesizliğin 70’e yakın kamu emekçisinin canına mal olduğuna dikkat çeken KESK, başlattıkları kampanya ile ilgili bilgi verdi.

    Gebze Cezaevi önündeki ailelere polis saldırısı
    Gebze Cezaevi önündeki ailelere polis saldırısı

    Gebze Cezaevinde tecride karşı açlık grevi yapan çocuklarına destek veren aileleri polis coplarla itti, hakaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'nun "İBB veri tabanını inceleme" yazısına mahkeme engeli
    İmamoğlu'nun "İBB veri tabanını inceleme" yazısına mahkeme engeli

    Ekrem İmamoğlu'nun İBB veri tabanının incelenmesi talimatına dair İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Soma Maden Katliamı davasında Can Gürkan'a ödül gibi tahliye kararı
    Soma Maden Katliamı davasında Can Gürkan'a ödül gibi tahliye kararı

    Manisa Soma'da 301 madencinin ölümüne sebep olan katliamın davasında, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi.

    2019'un ilk 3 ayında en az 392 işçi yaşamını yitirdi
    2019'un ilk 3 ayında en az 392 işçi yaşamını yitirdi

    CHP’li Sezgin Tanrıkulu 2019'un ilk üç ayında en az 392 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetlerinin araştırılması için Meclis Araştırması istedi.

    Cezası onanan Barış Akademisyeni Üstel ders verdi: Dayanışma
    Cezası onanan Barış Akademisyeni Üstel ders verdi: Dayanışma

    Mahkumiyet kararı onanan barış bildiri imzacılarından Prof. Dr. Füsun Üstel, “Mahkûm Vatandaşın Peşinde” başlıklı bir ders verdi. 

    Sudan’da Beşir sonrası en büyük gösteri: İktidar halka!
    Sudan’da Beşir sonrası en büyük gösteri: İktidar halka!

    Sudan’da Ömer Beşir’in devrilmesinden sonraki en kitlesel gösteri gerçekleştirildi. Sudanlılar askeri cuntaya iktidarı halka devretmesi çağrısı yaptı.

    Mezopotamya Su Forumu - 1. bölüm | Çepeçevre Yaşam
    Mezopotamya Su Forumu - 1. bölüm | Çepeçevre Yaşam
    Engelli öğrencilerden yaşanabilir dünya, temiz çevre etkinlikleri
    Engelli öğrencilerden yaşanabilir dünya, temiz çevre etkinlikleri
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    GÜNCELLENDİ
    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaller belli oldu
    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaller belli oldu
    30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
    30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
    İzmir’de Mülteci Film Festivali devam ediyor
    İzmir’de Mülteci Film Festivali devam ediyor
    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu: 31 Mart-18 Nisan arası için duyum değil tespitlerimiz var
    İmamoğlu: 31 Mart-18 Nisan arası için duyum değil tespitlerimiz var

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye kayıtlarının incelenmesi "kozmik oda" iddialarına dair konuştu.

    İstanbul'da BAE istihbaratından 2 kişi casusluktan gözaltına alındı
    İstanbul'da BAE istihbaratından 2 kişi casusluktan gözaltına alındı

    İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 2 istihbarat yetkilisinin casusluk iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edildi.

    YSK, AKP’nin olağanüstü itiraz başvurusunu pazartesi günü görüşecek
    YSK, AKP’nin olağanüstü itiraz başvurusunu pazartesi günü görüşecek

    HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki AKP'nin İstanbul için YSK'ye yaptığı olağanüstü başvurunun pazartesi gönü görüşüleceğini söyledi.

    İHD “2018 Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nu açıkladı
    İHD “2018 Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nu açıkladı

    İnsan Hakları Derneği, “İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nu açıkladı. Raporda, “OHAL rejimi kalıcı hale getirildi” vurgusu yapıldı.

    Fındıklı’da işçi ve üreticiler ortak 1 Mayıs kutlamasına hazırlanıyor
    Fındıklı’da işçi ve üreticiler ortak 1 Mayıs kutlamasına hazırlanıyor

    1 Mayıs Fındıklı’da emek örgütleri, siyasi parti ve kitle örgütlerince ortak kutlanacak.

    MHP’li Başkan, AKP döneminden kalan borçları belediye binasına astı
    MHP’li Başkan, AKP döneminden kalan borçları belediye binasına astı

    Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP’li Ertuğrul Karagöz, AKP’li Başkan Hüseyin Yıldırım döneminden kalan borçları açıkladı.

    Ankara'da 1 Mayıs için Tandoğan çağrısı: Yaşanabilir memleket için
    Ankara'da 1 Mayıs için Tandoğan çağrısı: Yaşanabilir memleket için

    DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası, ASMMMO ve Birleşik Kamu İş, Ankaralı emekçileri 1 Mayıs'ta Tandoğan Meydanı'na çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Çorlu'da tren kazasında yaşamını yitirenlerin aileleri nöbete başladı
    Çorlu'da tren kazasında yaşamını yitirenlerin aileleri nöbete başladı

    Çorlu'da tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler Çorlu Adliyesi önünde adalet nöbetine başladı.

    Sudan Meslek Odaları (SPA) nasıl kuruldu, ne yaptı?
    Sudan Meslek Odaları (SPA) nasıl kuruldu, ne yaptı?

    Sudan’da rejim ve darbeye karşı devrim talebiyle yükselen hareketin öne çıkan örgütü Sudan Meslek Odaları ne zaman, ne için kuruldu?

    Erdoğan: Seçimi geride bırakıp ekonomi ve güvenliğe odaklanmalıyız
    Erdoğan: Seçimi geride bırakıp ekonomi ve güvenliğe odaklanmalıyız

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik gündemlerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    AKP'den CHP'ye geçen Kırşehir Belediyesinin borcu 462 milyon lira
    AKP'den CHP'ye geçen Kırşehir Belediyesinin borcu 462 milyon lira

    Kırşehir Belediye Başkanı CHP’li Selahattin Ekicioğlu, belediyenin AKP döneminden kalan borç ve nakdini açıkladı.

    Çavuşoğlu: S-400 konusunda NATO'nun endişelerini dikkate almalıyız
    Çavuşoğlu: S-400 konusunda NATO'nun endişelerini dikkate almalıyız

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve NATO ile ilişkilerde sorun oluşturan S-400 alımına dair açıklama yaptı.

    AKP’li Arnavutköy Belediyesi çocukları ikişer kez sünnet ettirmiş
    AKP’li Arnavutköy Belediyesi çocukları ikişer kez sünnet ettirmiş

    Sayıştay raporu AKP’li Arnavutköy Belediyesinin almadığı hizmetler karşılığında şirketlere büyük miktarlı paralar aktardığını ortaya çıkardı.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhuriyet davası: Kararlar UYAP'a yüklendi, gazeteciler hapse girecek
    Cumhuriyet davası: Kararlar UYAP'a yüklendi, gazeteciler hapse girecek

    İstinaf Mahkemesi'nde onanan Cumhuriyet gazetesi davası cezaları UYAP'a yüklendi. 5 yılın altında ceza alan 8 kişi yeniden cezaevine girecek.

    Erdoğan, 31 Mart'ta seçilemeyen iki adayı bakan yardımcılığına atadı
    Erdoğan, 31 Mart'ta seçilemeyen iki adayı bakan yardımcılığına atadı

    31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den belediye başkanlığına aday gösterilen ancak seçilemeyen iki isim bakan yardımcılığına atandı.

    İmamoğlu'nun açıklamasının ardından herkes Google'da antrikotu aradı
    İmamoğlu'nun açıklamasının ardından herkes Google'da antrikotu aradı

    Ekrem İmamoğlu'nun belediye mutfağındaki "antrikot" diyaloğunun ardından Google'da kelimenin arama popülerliği yüzde 100'e fırladı. 