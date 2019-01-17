AKP ‘istismar yasasını’ istismar ediyor

Ekin SALTIK

Gizem ÖRNEK

İstanbul

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde, cezanın ertelenmesini ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını öngören yasa düzenlemesi yeniden tartışmaya açıldı. “Erken yaşta evliliklerden kaynaklanan cezaları affedecek” yasa tasarısı ile cezaevinde bulunduğu ileri sürülen 10 bin kişi tahliye edilecek.

2016 yılı kasım ayında AKP tarafından Meclis gündemine getirilen ve tepkiler üzerine geri çekilen yasa tasarısında 18 yaşından küçük kız çocuğuyla evlenen ve evliliği hâlâ devam eden erkeklere af çıkarılması öngörülüyordu. Yapılan kulis haberlere göre hükümet, Meclis tatile girmeden önce yasayı yeniden gündeme taşıyacak. Muhalefet partileri ise henüz böyle bir konunun gündemlerine gelmediğini ayrıca bu konunun aceleye getirilemeyeceğini, uzmanlarla birlikte çalışılarak yasa hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

CHP: AKP İSTİSMAR EDİYOR

CHP Milletvekili Candan Yüceer, böyle bir yasaya destek vermeyeceklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Şu an gündemimize gelen böyle bir tasarı yok, biz de medyadan duyduk. Ama 2016’dan bu yana hem medya aracılığıyla hem de hükümet tarafından bu konuda mağduriyetler yaşandığına ilişkin yapılan propaganda var. 2016’daki gibi bir yasa yeniden gündeme getirilirse tepkimiz de yine aynı olur. O dönemde ‘mağdur’ denilen kişilere ilişkin sürekli değişik rakamlar verilmişti; 1500 denildi, sonra 2 bin oldu, şimdi 10 bin kişi olduğu söyleniyor; ortada net bir rakam bile yok. Yani burada bir istismar var. Gerçekten mağdur olan çok geniş kesimler var; ama AKP bu konuyu istismar ederek gündeme taşımaya çalışıyor.”

2016’da bir gecede geçirmeye çalıştıkları teklifin çocuk tecavüzcülerini affedecek, erken evliliklerin önünü açacak, çocukları istismarcısıyla evlenmeye zorlayacak bir düzenleme olduğuna dikkat çeken Yüceer “Bizim bu konudaki tutumumuz net. Eğer bu konuda mağduriyet yaşayanlar varsa rakamları net biçimde açıklansın, sonra da işin uzmanları, hukukçular, hak savunucuları oturup birlikte bir tartışma yapılabilir. Ama bir gecede apar topar bir yasa çıkarmaya çalışmak bir mağduriyet giderme biçimi olamaz” dedi.

"ATİLLA SERTEL’İN KENDİ FİKRİ"

CHP Milletvekili Atilla Sertel’in Erdoğan’a “Bu mağduriyeti artık çözelim” sözleriyle yaptığı çağrıya ilişkin ise Yüceer “Parti olarak fikrimiz net. Bu açıklama vekil arkadaşımızın ancak kendi fikri olabilir” sözleriyle yanıt verdi.

HDP: BÖYLE BİR KONU ACELEYE GETİRİLEMEZ

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise bu konunun aceleye getirilemeyeceğini vurgulayarak çocuk hakları alanında çalışanların görüşlerine başvurularak bir yasa hazırlanması gerektiğini ifade etti. Kerestecioğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Biz erken yaşta evliliklere genel olarak, bu irade dışı olduğu için ‘zorla evlendirme’ diyoruz. Özellikle ileri yaşlardaki erkeklerin kendilerinden çok küçük yaşlardaki kız çocuklarına taciz ve tecavüzlerini meşrulaştıracak, bu konuda en ufak bir şüphe yaratacak her konuya da sonuna kadar karşı çıkarız. Ancak bu konunun özellikle çocuk hakları alanında çalışan uzmanlarla değerlendirilmesi gerekir. Daha öncesinde bazı yasa teklifleri söz konusu olduğunda uzmanların özellikle akran ilişkileri konusunda uyarıları var. Çocuk hak savunucuları, akran ilişkileri konusunda bazı ülkelerde olduğu gibi az bir yaş farkı (3 ya da 5 yaş gibi) olması halinde; ancak hiçbir zorlama, taciz ve şiddet olmaması koşuluyla bu gençlerin beraber olması halinde farklı değerlendirmeler yapılabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla böyle bir yasa aceleye getirilemez. Ama 2016’da önümüze getirilen Hüseyin Üzmez yasaları gibi yasaları asla kabul etmeyiz, yine önümüze gelirse yine reddederiz.”

İYİ PARTİ: ERKEN YAŞTA EVLİLİK ÇOCUK İSTİSMARIDIR

Gündemlerine böyle bir yasa gelmediğini ve içeriğine ilişkin bir bilgileri olmadığını belirten İYİ Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal da erken yaşta evliliği çocuk istismarı olarak niteleyerek “‘Çocuk gelin’ diye bir şey olamaz. Bunun affı da olmaz. Biz çocuğa her türlü istismara hayır diyoruz. Bu kapsamda herhangi bir yasaya da olumlu bakmamız söz konusu olmaz. Ancak öncelikle bahsedilen tasarıyı incelememiz gerekir, henüz böyle bir şey gündemimize gelmedi” diye konuştu.

Konuyla ilgili görüşlerini almak istediğimiz MHP’li vekiller ise çalışmalarının yoğunluğu gerekçesiyle görüş veremeyeceklerini söylediler.

NE OLMUŞTU?

2016’da hazırlanan yasa tasarısını dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Düğün yapılmış, dernek yapılmış, hediyeleri takmışlar, resmen evlenmişler” sözleriyle savunmuştu. CHP ve HDP tasarıya onay vermeyeceğini açıklamış, kadın örgütleri de tasarıya tepki göstermişti. Türkiye’de pek çok ilde yapılan eylemlerin ardından tasarı yine AKP tarafından Meclis gündeminden çekilmişti. (EKMEK VE GÜL)

Çocuk istismarında ‘oldubitti’ yasası