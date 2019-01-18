18 Ocak 2019 15:46
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 15:49

Kocaeli Üniversitesinde son 1 yılda iki iş cinayeti yaşandı

Emek Gençliği, Kocaeli Üniversitesinde yaşanan iş cinayetiyle ilgili açıklama yaptı: Bizi susturacağınıza, işçi sağlığı ve güvenliği için önlem alın.

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Kocaeli Üniversitesinde son 1 yılda iki iş cinayeti yaşandı

İş cinayetinde yaşamını yitiren Musa Altun | Fotoğraf: DHA

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    Emek Gençliği, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bahçesinde devam eden ek bina inşaatında, işçi Musa Altun’un ilk iş gününde iş cinayetinde yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Rektör, özel güvenlik, polis bizleri susturacağına işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini almalıdır” denildi.

    Emek Gençliği yaptığı açıklamada, 11 Şubat 2018’de Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Eğitim Fakültesi binasının inşaatında çalışan işçi Ali Çalışkan’ın da inşaattan düşerek hayatını kaybettiğini hatırlattı. Açıklamada, “Ali Çalışkan’ı iş cinayetine kurban verdikten sonra basın açıklaması yapmak isteyen biz Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine polis izin vermemiş, saldırmış ve 15 öğrenci arkadaşımız darbedilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltı yetmediği gibi önlem talep eden öğrencilere bir de üstüne dava açılmıştı” dendi.

    Olayın üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiği belirilen açıklamada, “Aynı olay yeri, aynı sonuç. Rektör, özel güvenlik, polis bizleri susturacağına işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini almalıdır” ifadeleri kullanıldı.

    NE OLMUŞTU?

    İzmit Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bahçesinde devam eden şantiyede işe girişi 17 Ocak'ta yapılan 45 yaşındaki işçi Musa Altun, işe girdiği ilk gün iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi.

    Altun, çalışacağı alanı görmek için inşaatın içerisinde dolaşırken dengesini kaybederek 1'inci kattan merdiven boşluğuna düştü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şantiye alanına hızla gelen acil sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma yaparken Musa Altun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Ben de yeni duydum. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Alçı ustasıymış. Şu anda inşaat bize teslim edilmiş değil, yani üniversitenin sorumluluğunda değil. Duyunca geldik, 'Yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye. Rahmetli olmuş" dedi.

    Musa Altun'un Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturduğu ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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