Afrin paylaşımlarından dolayı yargılanan 10 kişi için ceza istendi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Gazeteci İshak Karakaş’ın da aralarında bulunduğu 10 kişinin yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, tüm sanıkların “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarını kaldıran mahkeme, duruşmayı 26 Mart’a erteledi.

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin harekatına dair eleştirel paylaşımlarda bulundukları için “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan 10 kişinin dördüncü duruşması görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, İshak Karakaş, Cevat Taş, Yücel Üney, Murat Demir, Yaşar Yılmaz Altunbilek ve Şervan Dinçer ile avukatları katıldı.

“BARIŞ TALEBİ CEZAYI GEREKTİRİR SUÇ DEĞİL”

Duruşma savcısı Mehmet Fatih Aldemir’in UYAP üzerinden mütalaasını sunduğu görüldü. Savcı tüm sanıkların üzerlerine atılı “örgüt propagandası” suçunu “zincirleme şekilde işlediklerini” iddia ederek cezalandırılmalarını talep etti. Savcının mütalaasına katılmadıklarını belirten sanık avukatları, esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Gazeteci Karakaş’ın avukatı Yıldız İmrek, barış talebinin cezayı gerektirir bir suç olmadığını söyledi. İmrek, müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etti.

“AMACIM SAVAŞLARDA SİVİL ÖLÜMLERİNİ ENGELLEMEK”

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan

İshak Karakaş, “Gazeteci ve basın savunucusu olarak buradayım. Mesleğim zor zamanlarda da halkın haber alma hakkını savunmamı gerektiriyor. Barış Vakfı'nın kurucu üyesi olmam ise haberciliğimi barış yararına sürdürmeyi emrediyor. Sayın Savcı'nın mütalaasında yer verdiği tweetlerimi bu iki açıdan değerlendirmenizi isterim. Bazı tweetlerim çeşitli kaynaklardan doğrulattığım haberlerin retweetidir, bazıları ise savaş karşıtlığımı ortaya koyan fikirlerimdir. Barış savunmanın suçu bu kadar ağır olmamalıdır. Ancak Sayın Savcı'nın ‘zincirleme’ sözcüğüyle nitelediği bu twitter paylaşımlarım tam da zincirleme oldukları için benim amacımı net olarak ortaya koyuyor. Eğer gazeteci olarak yaptığım sosyal medya paylaşımlarımın zincirleme olduğu görüşü kabul edilecekse, bir barış vakfı yöneticisi olarak yaptığım yorumlar amacımın ne olduğunu net olarak anlaşılır kılacaktır. Ben bu paylaşımlarla herhangi bir örgütün propagandasını yapmayı hedeflemedim ve yapmadım. Amacım savaşlarda öncelikle sivillerin ölmesini engellemektir.” dedi. Karakaş beraatini talep etti.

MAHKEME YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞINI KALDIRDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, savunmaların alınmış olmasını dikkate alarak sanıklar hakkındaki yurtdışı yasağının kaldırılmasına karar verdi. Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 26 Mart, saat 10.50’ye bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Halkın Nabzı gazetesinin imtiyaz sahibi İshak Karakaş’ın da bulunduğu 9 kişi geçtiğimiz ocak ayında, tutuklanmıştı. 9’u tutuklu 10 kişi hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan davanın mayıs ayında görülen ilk duruşmasında, tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.