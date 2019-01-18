Donör olmak isteyen Suriyeli mültecilere izin verilmiyor

Metehan UD

İzmir

İzmir'de Suriyeli mülteciler, ilik nakli bekleyenlere donör olmak için Kızılay merkezlerine gittiklerine vatandaş olmadıkları için geri çevriliyor. Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, mevzuatta düzenleme yapılması için kampanya başlatacak.

İzmir'de yaşayan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulmasının ardından başlatılan donörlük kampanyasına ülkenin birçok kentinden destek gelmiş, binlerce insan kök hücre bağışında bulunmak için Kızılay'ın kan bağışı noktalarına gitmişti. Kampanya son olarak yurt dışına taşmış, Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da Kızılhaç ve gönüllü kuruluşlar tarafından kampanyalar başlatılmıştı. Kampanyalar sadece Öykü Arin için değil ilik bekleyenler için umut olmuştu.

MEVZUAT ENGELİ

Öykü Arin'in ilik nakli beklediğini öğrenen İzmir'deki Suriyeli mülteciler de kampanyaya dahil olabilmek için Kızılay'ın kan bağışı noktalarına gitti ancak önlerine mevzuat engeli çıktı. Kızılay çalışanları, Suriyeli mültecilere vatandaş olmadıkları için kök hücre bağışında bulanamayacaklarını ve donör olamayacaklarını söylediler. Mevzuata göre sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

"BAŞVURUMUZ KABUL EDİLMEDİĞİ İÇİN ÜZÜLDÜM"

Kızılay'ın Konak'ta kan bağışı aracına giden Suriyeli mültecilerden biri de Ala Demircan. Sosyal medyada Öykü Arin'in hastalığını ve başlatılan kampanyayı öğrenen Ala Demircan, kök hücre bağışında bulunmak istedi. Ala'nın eşi Türkiye vatandaşı olduğu için donör olabilirken Geçici Koruma Statütüsünde olan Ala'nın donörlüğü reddedildi. Ala "Sosyal medyada Öykü'nün annesi Eylem'in çağrılarını gördüm ve çocukları olan bir kadın olarak ben de bir şey yapmak istedim ama ama vatandaş olmadığımız için kabul edilmedik. Başvurumuz kabul edilmediği için üzüldüm. Düzenleme yapılırsa benim gibi kök hücre bağışında bulunmak isteyen var" dedi.

YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

İzmir'de faaliyet yürüten Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği de başlatacağı kampanya ile Türkiye’de yaşayan kayıtlı Suriyelilerin kök hücre bağışı yapabilmelerini talep edecekler. Suriyeli mülteciler, ilk olarak Basmane'deki dernek binalarında 18 Ocak Cuma günü kitlesel şekilde kan bağışında bulunarak dayanışma için adım atacak.

Kızılay’a mevzuaatta düzenleme yapma çağrısında bulunan Dernek Başkanı Muhammed Salih Ali "Suriyeli mülteciler olarak biz de dayanışmada bulunmak istiyoruz. İnsanlar da 'Sadece Suriyeliler yardım alıyorlar' şeklinde bir algı var ve biz bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu ülke bize kapılarını açtı, halkı destek oldu ve geçirdiğimiz zor günlerde gelen yardımlarla ayakta kaldık. Şimdi biz de elimizden gelen noktalarda adım atmak istiyoruz. Biz de bu ülkenin bir parçası olmak istiyoruz" dedi.

Manisa’da Öykü Arin için kök hücre kampanyası

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