Özgür Gündem ana davası 10 Nisan’a ertelendi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın duruşması 10 Nisan’a ertelendi.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin gazetenin yazar ve yayın danışma kurulu üyeleri Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, yazar Eren Keskin, İÖzgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın duruşması 10 Nisan’a ertelendi.ile Yayın Danışma Kurulu üyesi Bilge Aykut’un “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın 11. duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan İnan Kızılkaya ve sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu yargılanan Kemal Sancılı ise SEGBİS ile katıldı.

‘TUTUKLULUK İNFAZA DÖNÜŞTÜ’

Mahkeme başkanı Ahmet Uğuz, sanıklara ve avukatlara dijital inceleme raporlarına ilişkin beyanlarını sordu. Tutuklu sanık Sancılı, raporlar eline ulaşmadığı için savunma yapamayacağını söyledi. 1 yıla yakın süredir tutuklu olduğunu hatırlatan Sancılı, yattığı sürenin göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Sancılı’nın avukatı Özcan Kılıç da, uzun süreli tutukluluğun infaza dönüştüğünü belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi. Tutuksuz yargılanan Aslı Erdoğan’ın avukatı Erdal Doğan ise, “Dava uzun süredir devam ediyor. Müvekkilimin sanık sıfatıyla dosyada bulunması başka mağduriyetler yaratıyor. Bu nedenle beraat talep ediyoruz.” dedi. Sanık avukatlarının tamamı, dijital inceleme raporlarını incelemek için mahkemeden süre istediler.

SANCILI YİNE TAHLİYE EDİLMEDİ

Duruşma savcısı Aydın Boztaş, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle Sancılı’nın tutukluluk halinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Sancılı’nın, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma hazırlığında yakalanması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Avukatların süre taleplerini kabul eden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 10 Nisan, saat 09.15’e erteledi.