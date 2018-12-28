Figen Yüksekdağ, Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı

Kandıra Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, açlık grevine başladı.

ETHA'nın haberine göre Yüksekdağ'ın, Demokratik Toplum Partisi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için başladığı açlık grevine 3 gün sürecek.

Leyla Güven, Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle 51 gün önce süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını duyurmuştu. 4 gün önce annesi ile görüşen Sabiha Temizkan, “Yaklaşık 10 kilo kaybı var. Genel sağlık verileri çok sıkıntılı değil. Halen kendi başına yaşamını sürdürebilecek durumda. Ama tansiyon düşüyor, halsizlik, baş ağrıları, uykusuzluk durumları oluyor” demişti. Temizkan ayrıca Güven'in “Bir amaç uğruna bu direniş ve mücadeleyi sürdürüyorum. Eylemimi talebim karşılanana kadar sürdüreceğim" dediğini aktarmıştı. (HABER MERKEZİ)