Figen YÃ¼ksekdaÄŸ yine tahliye edilmedi

HDPâ€™nin Ã¶nceki dÃ¶nem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda "kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesi" gerekÃ§esiyle tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi.

HDP’nin önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava duruÅŸmasÄ±nda "Kuvvetli suç ÅŸüphesi" gerekçe gösterilerek tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava dosyasÄ±nÄ±n 8'inci duruÅŸmasÄ±, Ankara 16'ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sincan Cezaevi Kampusu Salonu'nda görülen duruÅŸmaya mazeret bildiren YüksekdaÄŸ katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

AvukatlarÄ±nÄ±n kimlik tespiti ile baÅŸlayan duruÅŸmada YüksekdaÄŸ’Ä±n mazeret dilekçesi okundu. YüksekdaÄŸ dilekçesinde, “dava duruÅŸmasÄ±na celse aralarÄ±nÄ±n oldukça kÄ±sa tutulmasÄ±ndan dolayÄ± avukatlarÄ±yla birlikte yeterli hazÄ±rlÄ±k yapamadÄ±ÄŸÄ±ndan bahisle dosyanÄ±n kapsam ve mahiyetinin daha geniÅŸ bir zamanda hazÄ±rlÄ±k yapmayÄ± ve savunma hususunda organize olmayÄ± gerektirdiÄŸini” belirtti.

YüksekdaÄŸ’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalara dair, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nca gönderilen CD’nin bilirkiÅŸiye tevdi edildiÄŸi, ancak gerekli raporun henüz ibraz edilmediÄŸini belirten mahkeme heyeti, yine YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’ndan talep edilen HDP parti tüzüÄŸünün mahkemeye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MAHKEME BAÅžKANI: SAVUNMA BÄ°RAN ÖNCE TAMAMLANSIN

MA'nÄ±n haberine göre Mahkeme BaÅŸkanÄ± Sabahattin SarÄ±doÄŸan, YüksekdaÄŸ’Ä±n tutuklanma tarihinden bugüne toplamda 8 duruÅŸma görüldüÄŸünü ve bunlardan sadece 4’üne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, savunmayÄ± biran önce tamamlamak istediÄŸini ifade etti. Hakim SarÄ±doÄŸan, YüksekdaÄŸ’Ä±n uzun tutukluluk süresine dikkat çekerek, adil yargÄ±lama hakkÄ±na atÄ±fta bulundu.

YüksekdaÄŸ’Ä±n avukatÄ± Ruken GülaÄŸacÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada müvekkilinin uzun tutukluluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak ne yapÄ±lan duruÅŸmalarda ne de celse aralarÄ±nda yapÄ±lan tutukluluk itirazlarÄ±na iliÅŸkin bir sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Müvekkili hakkÄ±nda verilen tutukluluk kararlarÄ±na iliÅŸkin gösterilen gerekçelere dair, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi ve içtihatlara dayanarak itirazlarda bulunduklarÄ±nÄ± belirten Av. GülaÄŸacÄ±, ancak mahkeme heyetinin bu noktada tam bir gerekçeli açÄ±klamasÄ±na vakÄ±f olamadÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

YÜKSEKDAÄž MÜDAFÄ°Ä°: HUKUKÄ° DEÄžÄ°L, SÄ°YASÄ° BÄ°R DAVADIR

Müvekkili YüksekdaÄŸ’Ä±n duruÅŸmayÄ± uzatmak gibi bir amacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zaten hazÄ±rlanan dosyanÄ±n eklerinin bile ancak 4’üncü duruÅŸmadan sonra verildiÄŸini anÄ±msatan GülaÄŸacÄ±, “Müvekkilim adil yargÄ±lanmasÄ± için savunmasÄ±nÄ± yapmasÄ± gerekir. Ancak cezaevi koÅŸullarÄ±nda ve dosya eklerinin geç gönderilmesi bunun önündeki en büyük engeldi. Müvekkilim tabi ki tüm iddialara cevap verecektir. Siz de biliyorsunuz ki bu hukuki deÄŸil, siyasi bir davadÄ±r. Müvekkilim savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra biz de hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z savunmalarÄ± sunacaÄŸÄ±z. Müvekkilim sizden ÅŸimdiye kadar tahliye talep etmedi. Biz de hukuk açÄ±sÄ±ndan talep ediyoruz yoksa mahkemenizden öyle bir karar beklemiyoruz. Mahkemenizin böyle bir karar veremeyeceÄŸini de biliyoruz” dedi.

Ä°ddia makamÄ± ise, sunduÄŸu görüÅŸünde YüksekdaÄŸ’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± talep etti. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, iddia makamÄ±nÄ±n talebi doÄŸrultusunda "kuvvetli suç ÅŸüphesi" gerekçesiyle YüksekdaÄŸ’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Bir sonraki duruÅŸma 16 Ocak 2019 tarihine ertelendi.

MAHKEMEDEN AÄ°HS DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°

Mahkeme aldÄ±ÄŸÄ± ara kararda AÄ°HS 6’Ä±ncÄ± maddesinde adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi, davalarÄ±n makul süre içerisinde bitirilmesinin, görülmesinin adil yargÄ±lama hakkÄ±nÄ±n temel unsurlarÄ±ndan birisi olduÄŸuna atÄ±fta bulundu ve "YargÄ±lamanÄ±n makul surede tamamlanmasÄ± için savunma hakkÄ±nÄ±n da makul surede kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin sanÄ±ÄŸa tebliÄŸ edilmesine ve sanÄ±k müdafilerine bildirilmesine” karar verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 21:32

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