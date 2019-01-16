HDP milletvekili Garo Paylan: 301. madde geri dönüyor

301. maddeden soruşturma izninin Adalet Bakanının iznine bağlı olduğunu hatırlatan HDP Milletvekili Garo Paylan kendisi hakkında verilen soruşturma izinleriyle ilgili soru önergesi verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde, 301. maddeden soruşturma yapılmasının Adalet Bakanının iznine bağlı olduğunu hatırlattı.

Paylan, “TCK’nin 301. maddesinin, Anayasa aracılığıyla da güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen bir nitelik taşıdığı, demokratikleşmeye ve insan haklarına aykırı olduğu yönünde itirazlar süregelmiştir” hatırlatmasını yaparak, Hrant Dink cinayetini hatırlattı.

“Gazeteci Hrant Dink’in Ermeni kimliği üzerinden nefret söylemlerine maruz bırakılmasında ve 19 Ocak 2007 tarihinde organize bir cinayetle öldürülmesinde, kendisi hakkında “Türklüğe hakaret” suçuyla dava açılması ve mahkûmiyet kararı verilmesinin etkili olduğu bilinmektedir” diyen Paylan, “Hrant Dink cinayetinde 301. maddenin rolünün sabit olması üzerine, 2008 yılında, Avrupa Birliği’yle uyum sürecinde, 301. maddede değişikliğe gidilmiş, madde gereğince soruşturma başlatılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlanmıştır. Dönemin hükümet yetkilileri bu değişikliğin, uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermek ve ifade özgürlüğüyle ilgili sorunlar yaşanmasının önüne geçmek için yapıldığını ifade etmişlerdir. Söz konusu değişikliğin, Adalet Bakanlığı’nın açılması istenen davalara ilişkin teknik inceleme yaparak bir “filtre” görevi görmesiyle, açılan dava sayısının azaltılmasının amaçlandığı, böylelikle uygulamadan doğan sorunların ortadan kaldırılması için yapıldığı ileri sürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Bu değişiklikten sonra, yakın zamana kadar savcıların 301. maddeden soruşturma taleplerine Adalet Bakanlarınca büyük oranda izin verilmediğini belirten Paylan, “Ancak son dönemde tarafınızca, ikisi şahsımla ilgili, çok sayıda soruşturma talebine sorgusuzca izin verilmiştir” diyerek Adalet Bakanı Gül’e şu soruları sordu;