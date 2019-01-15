Fransa’da sarı yeleklilere ilişkin müzakere toplantıları başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yelekliler eylemleriyle ilgili müzakere toplantılarının ilkini Grand Bourgtheroulde semtinde gerçekleştirdi.

Macron, Grand Bourgtheroulde'de Normandiya bölgesinde görev yapan 600 belediye başkanı ile bir araya gelerek sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin toplantı yaptı.

Burada konuşma yapan Macron, ülkedeki ekonomik, sosyal ve demokrasi sorunlarının uzun yıllara dayandığını ve sarı yelekliler hareketinin çıkış noktasının bu olduğunu söyledi.

Macron, Fransızlara hitaben yazdığı açık mektupta vatandaşlara 35 soru yönelttiğini hatırlatarak, bazılarının bu soruları yetersiz bulabileceğini ancak kendisinin sormadığı her sorunun sorulabileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Macron, belediye başkanlarından müzakere toplantılarının düzenlenmesinde katkıda bulunmalarını ve ülkedeki sorunların çözümüne ilişkin öneriler getirmelerini istedi.

Grand Bourgtheroulde'ye gelmeden Gasny semtini ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, ülkede alt gelirli insanlar için, “Zor durumda olan insanlara daha fazla sorumluluk vermemiz gerekiyor çünkü bazıları iyi bazıları da saçmalıyor” ifadesini kullandı.

Lisieux Belediye Başkanı Bernard Aubril yaptığı açıklamada, “Fransa çok ciddi bir durumda. Bin 300 avro maaş alan Fransızları zengin kabul etmek gerçeği inkar etmektir. Acil şekilde almanız gereken önlemler var” dedi.

Saint-Valery-en-Caux Belediye Başkanı Dominique Chauvel, Macron'un kendisi için ‘hayal kırıklığı’ olduğunu belirterek, ülkenin tahammülsüzlüğe ve bireyselliğe doğru gittiğini söyledi.

Fransızların katılımıyla 15 Mart'a kadar sürecek bu toplantılar sarı yelekliler eylemlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Macron, bu çerçevede ülkenin farklı bölgelerine giderek belediye başkanları ile bir araya gelecek. (AA)