Fransa'da pes etmeyen Sarı Yelekliler'in eylemleri 9'uncu haftasında

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı protesto amacıyla başlayan be hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde kitleselleşen sarı yelekliler eylemleri 9. haftasında. ‘Sarı Yelekliler bu hafta da ülke genelinde gösteriler düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemler nedeniyle Davos’taki Dünya Ekonomik Forumuna katılmayacağını açıklarken, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’den ‘Sarı Yelekliler’in eylemine katılmayı düşürmeye dönük açıklamalar geldi. Castaner, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların da şiddet olayları çıkaranlar kadar suçlu olduğunu iddia etti.

Açıklamalara aldırmayan Sarı Yelekliler yine ülke genelinde meydanlara çıkarak hükümete yanıt verdi. Paris, Bourges, Nantes, Bordeaux, Rouen, Lille, Toulouse, Lyon gibi pek çok kentte eylem yapıldı. Bourges’da toplanan Sarı Yelekliler, sokaklarda yürüyüş düzenledi. Paris’te ise eylem alanına girmek isteyen 20’den fazla kişi gözaltına alındı. 9. defa düzenlenen eylemler için ülke genelinde 80 bin polis görevlendirildi.

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MACRON DAVOS’A GİTMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemler nedeniyle Davos’taki Dünya Ekonomik Forumuna katılmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un, 21 Ocakta Versailles’da bir foruma ev sahipliği yapacağı aktarıldı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı’nın, 15 Ocak’ta ülke çapında müzakereler düzenleyeceği bildirildi.

TALEPLERİ NELER?

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018’de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Polisin eylemcilere sert müdahalesinin dikkati çektiği protestolarda şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. ‘Sarı yelekliler’in eylemlerinde çıkan olaylarda şu ana kadar 5 bin 600 kişi gözaltına alınırken, 1000’den fazla kişiye ise hapis cezası verildi. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: AA

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