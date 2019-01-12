İngiltere'de Sarı Yelekliler hükümeti istifaya çağırdı

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’de birçok kurumun şemsiye örgütü olan Halklar Meclisi, hükümeti istifaya çağıran yürüyüş düzenledi. Birçok şehirde düzenlenen yürüyüşlerde sarı yelek giyildi.

Londra’da yapılan ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte de hükümet istifaya çağrılırken, Brexit’in faturasının işçi ve emekçilere kesilmeye çalışılmasına tepki gösterildi. Çok sayıda sendikanın da destek verdiği eylemde, mülteci karşıtı politikalar da protesto edildi. “Göçmenler ülkemize hoşgeldiniz” sloganları atılan yürüyüşte, Fransa’daki Sarı Yelekliler'in temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşte, erken seçim çağrısı da yapıldı.

BBC binası önünde başlayan ve ünlü Trafalgar Meydanı’nda sona eren yürüyüşe medyanın yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Eylemde göçmen örgütleri de talepleriyle yürüdü. Kesinti politikalarının da protesto edildiği yürüyüşte ırkçılık da protesto edildi.

İngiltere'deki Sarı Yelekliler eylemi | Fotoğraf: Evrensel