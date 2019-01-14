ODTÜ Sinema Topluluğu: Cem Yılmaz samimi olmadığını gösterdi

Dağıtım ve sinema salonu alanlarında tekel haline gelen Mars Entertainment Group ile büyük yapım şirketleri arasında süren promosyonlu bilet fiyatları tartışmasına dair Cem Yılmaz'a "Tekelleşen salonlara alternatif olarak amfilerimizi açıp burada öğrencilerle birlikte filminizi gösterme/üzerine sohbet etme imkanı vermek isteriz. Var mısınız?" çağrısı yapan ODTÜ Sinema Topluluğu yeni bir açıklama yayınladı.

Cem Yılmaz'dan çağrılarına yanıt gelmediğini belirten öğrenciler, "Cem Yılmaz medyada bu konu üzerinde dikkat çekmeye devam ederken davetimizi yok sayarak aslında açıklamalarında samimi olmadığını göstermiş oldu" dedi. Açıklamada ayrıca "Sinemacılar ile Mars Group arasındaki çatışmanın kâr amacının ötesine geçmediğini ve sanat alanında önemli insanların 'sanatçı müsveddesi' olarak tanımlandığı ve doğrudan hedef alındığı şu günlerde, sanatçıların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Ancak görünen o ki, iktidarla aynı dili konuşan ve 'Yeni Cem Yılmazlar çıkarırız' gibi söylemleri tercih edenlere karşı, yanında olduklarımız tarafından muhatap alınmadık" ifadeleri kullanıldı.

"SİNEMA KÜLTÜRÜNÜ AVM'NİN DIŞINA TAŞIMAYA VE BAĞIMSIZ SALONLARI DESTEKLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

ODTÜ Sinema Topluluğu'nun açıklaması şöyle:

“ODTÜ Sinema Topluluğu olarak geçtiğimiz günlerde yayımladığımız yazı aracılığıyla sinema sektöründe son yıllarda ivme kazanan tekelleşmenin farkında ve karşısında olduğumuzu açıklamıştık.

Yine bu yazımızda, Mars Group’a karşı tavır alan ve filmini vizyona sokmayıp 'gerekirse filmlerimi bedava bile gösteririm' diyen Cem Yılmaz’a, söylediklerinde samimi ise amfilerimizi açıp birlikte paylaşımlar yapma teklifinde bulunduk. Ancak yanıt tam da beklediğimiz gibi geldi; yani gelmedi…

Davetimizin haberler ve sosyal medya sayesinde viral olduğunu bildiğimizden, bu davetin kendisine ulaşmadığına inanmıyoruz. Bu noktada Cem Yılmaz medyada bu konu üzerinde dikkat çekmeye devam ederken davetimizi yok sayarak aslında açıklamalarında samimi olmadığını göstermiş oldu.

Biz de bugün sinemacılar ile Mars Group arasındaki çatışmanın kâr amacının ötesine geçmediğini ve sanat alanında önemli insanların 'sanatçı müsveddesi' olarak tanımlandığı ve doğrudan hedef alındığı şu günlerde, sanatçıların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik.

Ancak görünen o ki, iktidarla aynı dili konuşan ve 'Yeni Cem Yılmazlar çıkarırız' gibi söylemleri tercih edenlere karşı, yanında olduklarımız tarafından muhatap alınmadık.

Biz, ODTÜ Sinema Topluluğu olarak her zaman yaptığımız gibi bu kar çatışmasının içinde olmayan, sansüre tabi tutulan bağımsız sinemacıları ve filmlerini ağırlamaya devam edeceğiz, çünkü bu paylaşımın çıkar alışverişinin çok ötesinde olduğunun farkındayız. Son olarak, süreci takip eden ve bundan rahatsız olan herkesi bağımsız sinema ve yönetmenleri desteklemek adına, sinema kültürünü AVM’nin dışına taşımaya, bağımsız salonları desteklemeye çağırıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

2016 yılında Güney Koreli CJ CGV şirketine satılan sinema salonu ve dağıtım telekli Mars Entertainment Group ile BKM, Boyut Film, Çamaşırhane Film, Fikir Sanat, Madd Entertainment, Mustafa Uslu, NuLook ve TAFF gibi dev yapımcılar arasında bilet fiyatlarından elde edilen gelirin doğru paylaşılmamaması ve promosyonlarla bilet fiyatların yükseltilmesi üzerinden tartışma başlamıştı.

Yaşanan tartışmada yapımcılar Mars Entertainment Group'u filmlerini vizyona sokmamakla tehdit etmiş, Mars'ın kurumsal ilişkiler direktörü Aslı Irmak Acar’dan da "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” açıklaması gelmişti.

Bu açıklama üzerine "Yavaş çıkarsın" yorumu yapan Cem Yılmaz, devamında "Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye'de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum, 40 liraya bilet satmak yok, var mısın? Yoksun tabii…" demişti.

ODTÜ Sinema Topluluğu ise Cem Yılmaz'a Cem Yılmaz'a bir çağrıda bulunarak, “Tekelleşen salonlara alternatif olarak amfilerimizi açıp burada öğrencilerle birlikte filminizi gösterme/üzerine sohbet etme imkanı vermek isteriz. Var mısınız?” demişti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

ODTÜ Sinema Topluluğundan Cem Yılmaz'a çağrı: Amfimizi açabiliriz

Cem Yılmaz'dan Mars Group'a: Bileti 15 lira yapmaya var mısın?