ODTÜ Sinema Topluluğundan Cem Yılmaz'a çağrı: Amfimizi açabiliriz

Türkiye’de 884 sinema salonuna sahip Mars Group ve büyük yapım şirketleri arasında süren promosyonlu bilet fiyatları tartışmasına ODTÜ Sinema Topluluğu da bir çağrı ile katıldı. Geçtiğimiz günlerde MARS Grubunun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa, başka Cem Yılmazlar çıkar” ifadesine sosyal medya üzerinden tepki gösteren Cem Yılmaz, biletleri 15 lira yapma çağrısında bulunmuştu. ODTÜ Sinema Topluluğu ise Cem Yılmaz'a bir çağrıda bulunarak, “Tekelleşen salonlara alternatif olarak amfilerimizi açıp burada öğrencilerle birlikte filminizi gösterme/üzerine sohbet etme imkanı vermek isteriz. Var mısınız?” dedi.

ODTÜ Sinema Topluluğu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sözkonusu tartışmada anlaşmanın sağlanmaması durumunda Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan’lı BKM, Şahan Gökbakar’ın Çamaşırhane Film’i, Cem Yılmaz’ın Fikir Sanat’ı gibi yapım şirketlerinin filmleri vizyona sokmayacaklarını duyurduğu hatırlatıldı. Sinema sektöründe son yıllarda ivme kazanan tekelleşme sürecinin yıllardır konuşulduğu belirtilen açıklamda, “Bağımsız film ve salonların ayakta durabilmek amacıyla verdikleri mücadeleler görmezden gelinirken bugün kâr çatışması üzerinden yaşanan bu mesele ne kadar 'halkçı' bir mücadele olarak ele alınabilir bilemiyoruz. Nitekim, zamanında Kapalı Gişe: Türkiye’de Tekelleşen Film Dağıtımı belgeselinde de ele alınan bu konunun ODTÜ Sinema Topluluğu olarak her zaman farkındaydık.

Mars Group’un 'Yeni Cem Yılmazlar çıkarırız' lafına istinaden 'Türkiye’de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum' diyen ve filmini şu an vizyona sokmayan Cem Yılmaz’a çağrıda bulunuyoruz. ODTÜ Sinema Topluluğu olarak, size tekelleşen salonlara alternatif olarak amfilerimizi açıp burada öğrencilerle birlikte filminizi gösterme/üzerine sohbet etme imkanı vermek isteriz. Var mısınız?” (Ankara/EVRENSEL)

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