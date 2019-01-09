Demiryol-İş: İktidar ve muhalefet İZBAN işçisine karşı birleşti

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklanan İZBAN grevi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İZBAN emekçilerinin tüm emekçilere örnek olduğu, mücadele yolunu açtığı belirtildi. Sendika, açıklamasında iktidar ve muhalefetin İZBAN işçisine karşı birleştiğini vurguladı.

İZBAN işçilerinin 29 gün boyunca yılmadan, ayrışmadan, onurları ile grevlerini sürdürdüğünün dile getirildiği açıklamada "Tüm işçi sınıfına dayanışma örneği oldular, cesurca davranarak örnek oldular. Arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Neleri göza alıp 29 gün boyunca direndiklerini çok iyi biliyoruz. Bir aydır her türlü suçlamayla birlikte mücadele ettik, her türlü iftiraya maruz kaldık ama yılmadık. Ancak ülkemizin mevcut yasaları maalesf direnişimizi bitirmiş durumda" denildi.

'BİZE HAK ARAMAYIN DEDİLER'

İktidar ile muhalefetin birleşip İZBAN içisi üzerinden Türkiye işçi sınıfını terbiye etmeye çalıştığının belirtildiği açıklama şöyle sürdürüldü "Bize 'Sakın ola baş kaldırmayın, sakın ola hak aramayın yoksa birleşiriz. Birleşir ve İZBAN işçisine yaptığımız gibi önce bir 1 ay işsiz bırakır sonra bütün mücadelenizi boşa çıkarırız' diyorlar. Bu gelişmelerden sonra ne yapsak ne desek yüreklerimizi soğutamayız biliyoruz. En umutsuz oldukları zamanda İZBAN işçisinin yanında duran, desteğini Türk-İş yönetim kuruluna da teşekkür ederiz." (İzmir/EVRENSEL)

İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı

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