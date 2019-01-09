EMEP: İktidarla iş birliği yapanın İZBAN işçileri olmadığı görüldü

Yasaklanan İZBAN grevi ile ilgili basın açıklaması yapan Emek Partisi (EMEP), iktidarla iş birliği içinde olanın İZBAN işçileri olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi.

Emek Partisi İzmir İl Örgütü, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yasaklanan İZBAN grevi ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Emine Uyar’ın imzasıyla yapılan açıklamada grev yasaklarının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

İZBAN işçilerinin yasal ve demokratik haklarını kullanarak greve çıktığını hatırlatan Uyar açıklamasında “Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, zam tekliflerinin işçiler tarafından kabul edilmemesi üzerine, halkla işçileri karşı karşıya getiren açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından İZBAN yönetiminin yaptığı yüzde 26’lık zam teklifinin işçilerin oylamaya bile gerek görmeden reddetmesi üzerine ise greve yönelik saldırılar arttırıldı. İzmir halkının ulaşım mağduriyetinin sorumlusu olarak, işçilerin taleplerini karşılamayan TCDD ve Büyükşehir yönetimi değil, en demokratik haklarını kullanan işçiler olarak gösterildi” ifadelerini kullandı.

İZBAN grevinin en başından yasaklanmamasının CHP’li belediyeye yönelik bir komplo olduğuna yönelik açıklamalara da değinen Uyar şu ifadelere yer verdi “Kendisi de bir işveren olan CHP Milletvekili Tacettin Bayır, sermaye sınıfının taleplerinin kendileri için esas olduğunu ifade edecek şekilde, ‘Bu zam verilirse işverenler Kocaoğlu’ya düşman olur’ dedi. DİSK’in eski başkanı CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun ‘Bu grev politiktir’ açıklaması bazı yerel gazetelerde manşetten yer buldu. Bu grev karşıtı açıklamaların hemen ardından şirketin başvurusuyla Erdoğan yeni bir grev yasağına imza attı. İşçiler grevlerinin yasaklanması ile apar topar işbaşına çağrıldı. Taleplerinin ne oranda karşılanacağı belli değil. Açlık sınırında bir ücretle, nasıl geçineceklerini düşünerek, binlerce yolcuyu taşımaya devam edecekler.”

“AKP İLE KİM İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYMİŞ?”

Uyar “Bu yasaklama kararı ile kimler huzur buldu? Şimdi AKP ile kim iş birliği içinde? İZBAN işçilerini ve sendikalarını suçlayan sosyal demokratlar bu yasak kararını nasıl değerlendiriyor?” sorularını yöneltti.

“GREV YASAKLARI FİİLİ MÜCADELE İLE AŞILABİLİR”

Grev yasaklarının fiili mücadele ile aşılabileceğini dile getiren Uyar “İZBAN grevini yasaklatan Büyükşehir Belediyesi daha önce de İZELMAN ve İZENERJİ işçilerinin TİS ve grev hakkını 12 Eylül’ün bir düzenlemesi olan Yüksek Hakem Kurulu’na başvurarak engellemişti. Bu zamana kadar grev hakkı savunucusu olarak bildiğimiz sosyal demokratlar ve eski sendikacılar ne der bilinmez ancak işçi sınıfı, metalde olduğu gibi grev yasaklarını fiili grevle aşabilir. Bu yalnız İZBAN işçisinin değil, başta sözleşme sürecinde olan İZELMAN-İZENERJİ işçileri olmak üzere bütün işçilerin ve sendikaların sorunudur. Bizler İZBAN işçilerinin ve haklarını kullanan, talep eden tüm işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz.” (İzmir/EVRENSEL)

İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı