09 Ocak 2019 13:36
Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 14:05

Erdoğan'dan İZBAN grevi açıklaması: Baktık ki anlaşamıyorlar erteledik

Erdoğan, yasakladığı İZBAN grevine ilişkin yorumunda 'Baktık ki anlaşamıyorlar, 2 ay erteledik' dedi.

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Erdoğan'dan İZBAN grevi açıklaması: Baktık ki anlaşamıyorlar erteledik

Fotoğraf: Erçin Top/AA

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    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yasakladığı İZBAN grevi için "Baktık ki anlaşamıyorlar biz de 2 ay erteledik. Niye? Bizim derdimiz var ya. Orada vatandaşımızı sersefil yapmaya hakkımız var mı?" ifadesini kullandı.

    Dün yasaklanan İZBAN grevi, Erdoğan döneminde yasaklanan 16. grev olmuştu.

    Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

    "Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız.

    İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın.

    Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş.

    Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz.

    Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız.

    Bizim beldede amcaoğlunun kazanması lazım veya bizim aşiretten falancanın kazanması lazım, ne yapalım, Ankara'dan, İstanbul'dan göç yapalım anlayışına izin vermeyeceğiz. Bu, işgalin farklı bir türüdür. Bundan sonra bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımızla da daha yakın takibe alacağız. Çünkü bunun adı demokrasi değildir." (HABER MERKEZİ)

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