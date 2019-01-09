İrem Kütük'ü öldüren kapak 6 yıl önce değiştirilmiş

ODTÜ öğrencileri İrem Kütük ve Ali Baran Göğüş'ün ölümü üzerine açıklama yapılması ve önlem alınması için toplanan dilekçelere ODTÜ Rektörlüğü'nden yanıt geldi. Rektörlük İrem Kütük'ün ölümüne neden olan kamyonet kapağının 6 yıl önce modifiye edilerek, yana açılır duruma getirildiğini açıkladı. Ancak bunun neden yapıldığı ve birçok soru yanıtsız kaldı.

ODTÜ Rektörlüğü, 11 Aralık 2018’de ODTÜ’lü İrem Kütük ve Ali Baran Göğüş’ün ölümleri ardından öğrencilerin verdiği 4 binin üzerindeki dilekçeye mail yolu ile toplu olarak cevap verdi. Dilekçe sahiplerine gönderilen mailde Rektörlük, Acil 112 Ambulans İstasyonu kurulması için Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığını, ceza puanı uygulamasını içeren yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İrem Kütük’ün hayatını kaybettiği A4 yolu inişine iki adet hız kesici kasis yapıldığını ve yol delinatörlerle ortadan ikiye ayrılarak yolun her iki tarafına bariyerler konulduğunu söyledi.

A4 yoluna paralel, sadece yayaların kullanabileceği yeni bir yol yapımı planlandığını ve yola “İrem Kütük” adı verileceğini belirten Rektörlük, Beşeri Binası girişine konulmak üzere İrem Kütük’ün kişiliğini yansıtacak bir sanat eseri tasarlanması ve yapılması amacı ile bir komisyon kurulduğunu ifade etti. Rektörlük, intihar eden Ali Baran Göğüş’ün psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezine başvurup başvurmadığını ise özel hayatın gizliliği ilkesi uyarınca, mirasçılarının rızası alınmaksızın paylaşılamayacağını belirtti.

‘İŞ TANIMI DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGELERE UYUMLU’

İrem Kütük’ün ölümüne sebep olan aracın 24 Ağustos 2012 tarihinde modifiye edilmiş olup, son olarak 04 Temmuz 2018 tarihinde yetkili kuruluş tarafından yapılan periyodik muayeneden geçtiğini aktaran Rektörlük, şöför kadrosunda olmayan bir kişinin aracı kullanması ile ilgili olarak da “Üniversitemiz birimlerince gerek duyulacak kadrolu şoför haricinde taşıtları kullanabilecek personelin belirlenmesinde söz konusu yönerge hükümlerine uyulmaktadır” dedi.

BİRÇOK SORU YANITSIZ KALDI

Öğrencilerin dilekçede talep ettikleri otostop cepleri oluşturulması, yurtlardaki kapalı yangın merdivenlerinin açılması ve kampüsteki kaldırımların genişletilmesi gibi talepler Rektörlük tarafından verilen yanıtta yer bulamadı. Rektörlük, dilekçelerde yer alan kamyonetin sürücüsünün neden iş tanımı dışında görevlendirildiği, o anda şöföre verilen görevin ne olduğu ve kamyonetin hangi amaçla modiye edildiği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı. (Ankara/EVRENSEL)

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