ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri rektÃ¶rlÃ¼ÄŸe yÃ¼rÃ¼yecek

ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri, ihmallere ve denetimsizliÄŸe karÅŸÄ± topladÄ±klarÄ± dilekÃ§eleri, rektÃ¶rlÃ¼ÄŸe teslim edecek.

OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öÄŸrencileri, arkadaÅŸlarÄ± Ä°rem Kütük’ün ölümüne neden olan ihmaller ve denetimsizliÄŸe karÅŸÄ± topladÄ±klarÄ± 5 binden fazla dilekçeyi yapacaklarÄ± yürüyüÅŸün ardÄ±ndan rektörlüÄŸe teslim edecek. Dilekçeye, ODTÜ’den 66 öÄŸrenci topluluÄŸu ve spor takÄ±mÄ± da imza attÄ±.

ODTÜ öÄŸrencileri Ali Baran GöÄŸüÅŸ'ün intiharÄ± ve Ä°rem Kütük'ün kampüsteki seyir halindeki bir kamyonetin damper kapaÄŸÄ±nÄ±n çarpmasÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetmesi üzerine ‘YaÅŸamak Ä°stiyoruz’ diyerek dilekçe toplamaya baÅŸladÄ±. Dilekçede, 2018-2019 öÄŸretim senesinin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana gerçekleÅŸen, rektörlük ve diÄŸer idarî kadrolarca önlenebilecek ölümlerin ve kazalarÄ±n ardÄ±ndan, ODTÜ kampüsünün yayalar baÅŸta olmak üzere tüm kullanÄ±cÄ±lar için daha yaÅŸanabilir bir mekâna dönüÅŸtürülmesi istendi. Dilekçede öÄŸrenciler ÅŸu taleplerini sÄ±raladÄ±: “ODTÜ SaÄŸlÄ±k ve Rehberlik Birimi'nin geliÅŸtirilmesi, Ä°rem Kütük ve Ali Baran GöÄŸüÅŸ'ün ölümleri ardÄ±ndan soruÅŸturma süreçlerinin ÅŸeffaf bir ÅŸekilde yürütülmesi ve ODTÜ kamuoyuna açÄ±klamasÄ± yapÄ±lmasÄ±.”

'GELECEÄžÄ°MÄ°Z Ä°ÇÄ°N BULUÅžALIM'

ODTÜ öÄŸrencileri, yarÄ±n saat 13.00' de BeÅŸeri Bilimler BinasÄ±'ndan rektörlüÄŸe doÄŸru gerçekleÅŸtirecekleri yürüyüÅŸle topladÄ±klarÄ± dilekçeleri rektörlüÄŸe teslim edecek. ODTÜ öÄŸrencileri, yaptÄ±klarÄ± açÄ±lamada “YaÅŸanan kayÄ±plarÄ±n ihmallerden ve denetimsizlikten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Talep ve ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lanmamasÄ± ise hayatlara mal olmakta. HayatlarÄ±mÄ±z, geleceÄŸimiz için bu sürecin bir parçasÄ± olalÄ±m ve topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dilekçelerle rektörlüÄŸe yürüyelim” diyerek tüm ODTÜ bileÅŸenlerini yürüyüÅŸe katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

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