ODTÃœâ€™lÃ¼ Ä°rem KÃ¼tÃ¼kâ€™Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ana dair kamera kayÄ±tlarÄ±

ODTÜ Öğrencisi İrem Kütük’ün kampüste seyir halindeki kamyonetin damper kapağının çarpması sonucu ölümünün arkasındaki ihmaller zincirini ortaya çıktı. Kamyonet kapağının yana doğru açılır biçimde değiştirilmesi, daha önce de kapağın seyir halinde açılması, Tahir Kepenek’in şoför kadrosunda olmaması cinayet gibi kazananın nasıl meydana geldiğini gözler önüne serdi. Bu arada soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, kamyonet sürücüsü Tahir Kepenek'in 'taksirle ölüme' neden olmaktan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

ODTÜ psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki İrem Kütük’ün ölümü arkasındaki birçok ihmali de ortaya çıkardı. Geçtiğimiz gün ODTÜ’nün 100. yıl semtindeki A4 kapısından girerek okula giden Kütük, kamyonetin seyir halindeyken açılan kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Kamyonetin Şoförü Tahir Kepenek tutuklandı. 27 yıldır ODTÜ’de çalışan Kepenek, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadede çok pişman olduğunu söyledi. Kamyonet kapağını tutan iki emniyetin olduğunu anlatan Kepelek, kendisinin emniyetlerden üsttekini kapattığını, alttakini ise kısa mesafeye yavaşça gideceği gerekçesiyle kapatmadığını söyledi.

İŞ TANIMINDA ŞOFÖRLÜK YOK İDDİASI

Evrensel'in edindiği bilgilere göre, Kepenek’in iş tanımında şoförlük yoktu. Ancak buna rağmen şoförlük yaptırılan Kepenek’e bu iş için İç Hizmetler Müdürlüğü tarafından bir belge verildiği belirtiliyor. Ancak belgenin ne olduğu bilinmiyor.

AŞAĞI DOĞRU AÇILAN KAPAĞI DEĞİŞTİRDİLER

Ayrıca İrem Kütük’ün ölümüne sebep olan kamyonet kapağının 5 ay önce değiştirilmiş. Genelde bu tip araçlarda damper kapağı aşağı doğru açılırken, neden yana açılır şekilde değiştirildiği ise bilinmiyor. Gazetemize konuşan bir ODTÜ çalışanı “Böyle bir modifiyeyi 4-5 ay önce yaptılar fakat ruhsata işlediler mi, araç muayeneden geçti mi o haliyle, bilmiyorum. Ancak muayeneden geçmesi zor” dedi.

‘KAPAK DAHA ÖNCE DE AÇILIYORDU’

ODTÜ çalışanı bir işçi ise kazanın nasıl “geliyorum” dediğine dikkat çekti. Kamyonetin damper kapağının daha önce de seyir halindeyken açıldığını anlatan işçi, açılan kapağı elle kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Buna rağmen herhangi bir önlem alınmadan kam-yonetin trafiğe çıkmasına izin verildiğini ifade eden işçi, İrem Kütük’ün ölümünden sonra İç Hizmetler Müdürünün de katıldığı bir toplantı yapıldığını ve şoförlere dikkatli olmalarının söylendiğini aktardı. İşçi, ikinci emniyetin kapatılmasının uzun sürmesi ve zor olması nedeniyle genellikle tek emniyetin kapatıldığını söyledi.

‘İHMALLERİN TEK SORUMLUSU ŞOFÖR DEĞİL’

Kepenek’in Avukatı Burcu Aslan, Kepenek’in iş arkadaşlarının kendisine aktardığı ve ifade tutanağında da yer alan bu ihmallerden müvekkilinin tek başına sorumlu olamayacağını söyledi. Ayrıca ODTÜ’nün Kepelek için avukat görevlendirmediğini ve işçisine sahip çıkmadığını belirten Aslan, kendisinin CMK avukatı olarak bu soruşturmaya atandığını aktardı. Aslan, “ODTÜ’nün Tahir Kepenek’i kurban olarak seçtiğini’ söyledi.

ODTÜ İDDİALARI YANITSIZ BIRAKTI

İddiaları sormak üzere gittiğimiz ve İrem Kütük’ün ölümüne sebep olan kamyonetin kayıtlı olduğu Taşıt İşleri Müdürlüğü’ndeki yetkililer ise sorularımıza yanıt vermekten kaçındı. Daha öncede olay ile ilgili bilgi almak için aradığımız İç Hizmetler Müdürlüğü, gazetemize bilgi vermemişti. 27 Kasım tarihinde ODTÜ kampüsüne kaza ile ilgili haber yapmak amacı ile girmek isteyen gazetecilere ise ODTÜ yönetimi izin vermedi.

ODTÜ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, özetle “Üniversitemiz bu süreçte ilgili makamlarla her türlü işbirliği içinde olayın aydınlatılması için çalışmaktadır. Bu süreç tamamlandığında tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır” demekle yetinildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN 2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

DHA'nın haberine göre; Olayla ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Kamyonet sürücüsü Tahir Kepenek'in 'taksirle ölüme' neden olmaktan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, kamyonetin kasasının demir kapağının, mekanizmanın yerinden çıkmasıyla ODTÜ yerleşkesinde kaldırımda yaya olarak yürüyen İrem Kütük'ün başına çarptığı ve üniversite öğrencisinin beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede yer alan kaza tespit tutanağında, yolda yürüyen İrem Kütük'ün herhangi bir kural ihlali yapmadığı, Tahir Kepenek'in ise kazadan dolayı kusurlu olduğu belirtildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İddianamede, şüpheli Kepenek'in pişman olduğunu, olayda kastının bulunmadığını söylediği belirtilerek, ifadesi şu şekilde yer aldı:

"Kamyonet ile üniversitenin A4 kapısından giriş yaptım. Tahminen 200 metre ilerledikten sonra arkadan bir araç korna çaldı. Dikiz aynasına baktığımda kamyonun arka damper kapağının açılmış olduğunu ve yolda bir kişinin yattığını gördüm. Hemen ambulansı aradım. Kapağın nasıl açıldığını bilmiyorum. Kampüsün girişinde bulunan tümsekten geçerken kapağı tutan kelepçe çıkmış olabilir."

İDDİANAMEDE GÖRÜNTÜLERE DE YER VERİLDİ

İddianamede, ODTÜ'deki güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı. Görüntülerde, İrem Kütük, üniversitenin A4 kapısından kampüse giriyor. Kütük'ün ardından da kamyonet aynı kapıdan kampüse giriş yapıyor. Görüntülerde ayrıca, İrem Kütük'ün kafasına çarpan kamyonetin kasasının kapağının ise sağ yan tarafa takılı olduğu, aracın arka kapağı açık ilerlediği görülüyor.

İREM'İN ARDINDAN TEPKİLER SÜRÜYOR: ODTÜ AÇIK OTOPARK HALİNE GELDİ

ODTÜ’de Öğrenci İrem Kütük’ün hayatını kaybetmesi sonrasında öğrenciler okuldaki ihmalleri ve rektörlüğün yanlış politikalarını protesto etmeye devam ediyor. Mimarlık Fakültesi öğrencileri arkadaşlarını kaybettikleri yere yürüdü. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, ODTÜ yönetiminin uyguladığı politikaların sonucunda kampüsün “açık otopark” haline geldiğini söyledi.

ODTÜ Psikoloji öğrencisi İrem Kütük’ün kampüste seyir halindeki kamyonetin damper kapağının çarpması sonucu ölümü ardından yaşanan ihmaller ve ODTÜ yönetimin tutumu ODTÜ’de tartışılmaya devam ediyor. 29 Aralık'ta ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ve akademisyenlerin fakültelerinde gerçekleştirdikleri toplantılarla ve İrem’in hayatını kaybettiği alanda yaptıkları basın açıklaması ile yaşanan ihmalleri bir kez daha gündeme getirdi.

'VAROLAN SORUNLAR GÖRÜNÜR HALE GELDİ'

İrem’in hayatını kaybetmesinden iki hafta önce bir öğrencinin de merkez mühendislik binasından atlayarak intihar ettiğine dikkat çeken Mimarlık Fakültesi öğrencileri, bu iki ölümün ODTÜ’de uzun zamandır varolan sorunları görünür hale getirdiğine dikkat çekti. Öğrenciler ve akademisyenler ile beraber İrem’in hayatını kaybettiği alana giderek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

‘KAMPÜSÜ KORMADAN KULLANABİLELİM’

Öğrenciler yaptıkları açıklamada, kampüsün her mekânını her an korkmadan kullanabilmek istediklerini söyledi. Ancak çoğunluğu araç kullanıcılarının hızı ve dikkatsizliği nedeniyle böyle facialar yaşanabildiği belirtilen açıklamada, ODTÜ yönetiminin gerekli inisiyatifi almaması ve kampüsün yaya odaklı olmamasının bu kazalara zemin hazırladığına dikkat çekildi.

SUÇLU SADECE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DEĞİL, YANLIŞ POLİTİKALAR

Açıklamada, “İrem’in kaybı sadece araç sürücüsünün dikkatsizliğinin sonucu değildir. Son dönemde araç kullanımına dair yönetim tarafından uygulanan politikalar kampüsümüzün açık otopark halini almasına sebep olmuştur” denildi. İrem’in ölümünün kendilerine yaşam alanlarını savunmak ve yaratmak gerektiğini tekrar hatırlattığını belirten öğrenciler, başta Rektörlük olmak üzere okulun tüm öznelerinin sorumluluk almasını talep etti.

