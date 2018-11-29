ODTÃœâ€™lÃ¼ Ä°rem KÃ¼tÃ¼kâ€™Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ana dair kamera kayÄ±tlarÄ±

Birkan BULUT

Ankara

ODTÜ ÖÄŸrencisi Ä°rem Kütük’ün kampüste seyir halindeki kamyonetin damper kapaÄŸÄ±nÄ±n çarpmasÄ± sonucu ölümünün arkasÄ±ndaki ihmaller zincirini ortaya çÄ±ktÄ±. Kamyonet kapaÄŸÄ±nÄ±n yana doÄŸru açÄ±lÄ±r biçimde deÄŸiÅŸtirilmesi, daha önce de kapaÄŸÄ±n seyir halinde açÄ±lmasÄ±, Tahir Kepenek’in ÅŸoför kadrosunda olmamasÄ± cinayet gibi kazananÄ±n nasÄ±l meydana geldiÄŸini gözler önüne serdi. Bu arada soruÅŸturma tamamlanarak iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede, kamyonet sürücüsü Tahir Kepenek'in 'taksirle ölüme' neden olmaktan 2 yÄ±ldan 6 yÄ±la kadar hapsi istendi.

ODTÜ psikoloji bölümü son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi 21 yaÅŸÄ±ndaki Ä°rem Kütük’ün ölümü arkasÄ±ndaki birçok ihmali de ortaya çÄ±kardÄ±. GeçtiÄŸimiz gün ODTÜ’nün 100. yÄ±l semtindeki A4 kapÄ±sÄ±ndan girerek okula giden Kütük, kamyonetin seyir halindeyken açÄ±lan kapaÄŸÄ±nÄ±n çarpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Kamyonetin Åžoförü Tahir Kepenek tutuklandÄ±. 27 yÄ±ldÄ±r ODTÜ’de çalÄ±ÅŸan Kepenek, emniyet ve savcÄ±lÄ±kta verdiÄŸi ifadede çok piÅŸman olduÄŸunu söyledi. Kamyonet kapaÄŸÄ±nÄ± tutan iki emniyetin olduÄŸunu anlatan Kepelek, kendisinin emniyetlerden üsttekini kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, alttakini ise kÄ±sa mesafeye yavaÅŸça gideceÄŸi gerekçesiyle kapatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°Åž TANIMINDA ÅžOFÖRLÜK YOK Ä°DDÄ°ASI

Evrensel'in edindiÄŸi bilgilere göre, Kepenek’in iÅŸ tanÄ±mÄ±nda ÅŸoförlük yoktu. Ancak buna raÄŸmen ÅŸoförlük yaptÄ±rÄ±lan Kepenek’e bu iÅŸ için Ä°ç Hizmetler MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan bir belge verildiÄŸi belirtiliyor. Ancak belgenin ne olduÄŸu bilinmiyor.

AÅžAÄžI DOÄžRU AÇILAN KAPAÄžI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°LER

AyrÄ±ca Ä°rem Kütük’ün ölümüne sebep olan kamyonet kapaÄŸÄ±nÄ±n 5 ay önce deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ. Genelde bu tip araçlarda damper kapaÄŸÄ± aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru açÄ±lÄ±rken, neden yana açÄ±lÄ±r ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirildiÄŸi ise bilinmiyor. Gazetemize konuÅŸan bir ODTÜ çalÄ±ÅŸanÄ± “Böyle bir modifiyeyi 4-5 ay önce yaptÄ±lar fakat ruhsata iÅŸlediler mi, araç muayeneden geçti mi o haliyle, bilmiyorum. Ancak muayeneden geçmesi zor” dedi.

‘KAPAK DAHA ÖNCE DE AÇILIYORDU’

ODTÜ çalÄ±ÅŸanÄ± bir iÅŸçi ise kazanÄ±n nasÄ±l “geliyorum” dediÄŸine dikkat çekti. Kamyonetin damper kapaÄŸÄ±nÄ±n daha önce de seyir halindeyken açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçi, açÄ±lan kapaÄŸÄ± elle kapatmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Buna raÄŸmen herhangi bir önlem alÄ±nmadan kam-yonetin trafiÄŸe çÄ±kmasÄ±na izin verildiÄŸini ifade eden iÅŸçi, Ä°rem Kütük’ün ölümünden sonra Ä°ç Hizmetler Müdürünün de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸoförlere dikkatli olmalarÄ±nÄ±n söylendiÄŸini aktardÄ±. Ä°ÅŸçi, ikinci emniyetin kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n uzun sürmesi ve zor olmasÄ± nedeniyle genellikle tek emniyetin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘Ä°HMALLERÄ°N TEK SORUMLUSU ÅžOFÖR DEÄžÄ°L’

Kepenek’in AvukatÄ± Burcu Aslan, Kepenek’in iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kendisine aktardÄ±ÄŸÄ± ve ifade tutanaÄŸÄ±nda da yer alan bu ihmallerden müvekkilinin tek baÅŸÄ±na sorumlu olamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. AyrÄ±ca ODTÜ’nün Kepelek için avukat görevlendirmediÄŸini ve iÅŸçisine sahip çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aslan, kendisinin CMK avukatÄ± olarak bu soruÅŸturmaya atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Aslan, “ODTÜ’nün Tahir Kepenek’i kurban olarak seçtiÄŸini’ söyledi.

ODTÜ Ä°DDÄ°ALARI YANITSIZ BIRAKTI

Ä°ddialarÄ± sormak üzere gittiÄŸimiz ve Ä°rem Kütük’ün ölümüne sebep olan kamyonetin kayÄ±tlÄ± olduÄŸu TaÅŸÄ±t Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü’ndeki yetkililer ise sorularÄ±mÄ±za yanÄ±t vermekten kaçÄ±ndÄ±. Daha öncede olay ile ilgili bilgi almak için aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°ç Hizmetler MüdürlüÄŸü, gazetemize bilgi vermemiÅŸti. 27 KasÄ±m tarihinde ODTÜ kampüsüne kaza ile ilgili haber yapmak amacÄ± ile girmek isteyen gazetecilere ise ODTÜ yönetimi izin vermedi.

ODTÜ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan ODTÜ RektörlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, özetle “Üniversitemiz bu süreçte ilgili makamlarla her türlü iÅŸbirliÄŸi içinde olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Bu süreç tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda tüm detaylar kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r” demekle yetinildi.

ArkadaÅŸlarÄ± Ä°rem KÃ¼tÃ¼k iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼: Bu olayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayalÄ±m!

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN 2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENDÄ°

DHA'nÄ±n haberine göre; Olayla ilgili soruÅŸturma tamamlandÄ± ve iddianame hazÄ±rlandÄ±. Kamyonet sürücüsü Tahir Kepenek'in 'taksirle ölüme' neden olmaktan 2 yÄ±ldan 6 yÄ±la kadar hapsi istendi.

Ä°ddianamede, kamyonetin kasasÄ±nÄ±n demir kapaÄŸÄ±nÄ±n, mekanizmanÄ±n yerinden çÄ±kmasÄ±yla ODTÜ yerleÅŸkesinde kaldÄ±rÄ±mda yaya olarak yürüyen Ä°rem Kütük'ün baÅŸÄ±na çarptÄ±ÄŸÄ± ve üniversite öÄŸrencisinin beyin kanamasÄ± ve beyin doku hasarÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Ä°ddianamede yer alan kaza tespit tutanaÄŸÄ±nda, yolda yürüyen Ä°rem Kütük'ün herhangi bir kural ihlali yapmadÄ±ÄŸÄ±, Tahir Kepenek'in ise kazadan dolayÄ± kusurlu olduÄŸu belirtildi.

PÄ°ÅžMAN OLDUÄžUNU SÖYLEDÄ°

Ä°ddianamede, ÅŸüpheli Kepenek'in piÅŸman olduÄŸunu, olayda kastÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi belirtilerek, ifadesi ÅŸu ÅŸekilde yer aldÄ±:

"Kamyonet ile üniversitenin A4 kapÄ±sÄ±ndan giriÅŸ yaptÄ±m. Tahminen 200 metre ilerledikten sonra arkadan bir araç korna çaldÄ±. Dikiz aynasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mda kamyonun arka damper kapaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu ve yolda bir kiÅŸinin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Hemen ambulansÄ± aradÄ±m. KapaÄŸÄ±n nasÄ±l açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Kampüsün giriÅŸinde bulunan tümsekten geçerken kapaÄŸÄ± tutan kelepçe çÄ±kmÄ±ÅŸ olabilir."

Ä°DDÄ°ANAMEDE GÖRÜNTÜLERE DE YER VERÄ°LDÄ°

Ä°ddianamede, ODTÜ'deki güvenlik kamerasÄ± görüntüleri de yer aldÄ±. Görüntülerde, Ä°rem Kütük, üniversitenin A4 kapÄ±sÄ±ndan kampüse giriyor. Kütük'ün ardÄ±ndan da kamyonet aynÄ± kapÄ±dan kampüse giriÅŸ yapÄ±yor. Görüntülerde ayrÄ±ca, Ä°rem Kütük'ün kafasÄ±na çarpan kamyonetin kasasÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ±n ise saÄŸ yan tarafa takÄ±lÄ± olduÄŸu, aracÄ±n arka kapaÄŸÄ± açÄ±k ilerlediÄŸi görülüyor.

Ä°REM'Ä°N ARDINDAN TEPKÄ°LER SÜRÜYOR: ODTÜ AÇIK OTOPARK HALÄ°NE GELDÄ°

FotoÄŸraf. Evrensel

Ä°layda BÄ°LGEN

Ankara

ODTÜ’de ÖÄŸrenci Ä°rem Kütük’ün hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonrasÄ±nda öÄŸrenciler okuldaki ihmalleri ve rektörlüÄŸün yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ± protesto etmeye devam ediyor. MimarlÄ±k Fakültesi öÄŸrencileri arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kaybettikleri yere yürüdü. ÖÄŸrenciler yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, ODTÜ yönetiminin uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalarÄ±n sonucunda kampüsün “açÄ±k otopark” haline geldiÄŸini söyledi.

ODTÜ Psikoloji öÄŸrencisi Ä°rem Kütük’ün kampüste seyir halindeki kamyonetin damper kapaÄŸÄ±nÄ±n çarpmasÄ± sonucu ölümü ardÄ±ndan yaÅŸanan ihmaller ve ODTÜ yönetimin tutumu ODTÜ’de tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor. 29 AralÄ±k'ta ODTÜ MimarlÄ±k Fakültesi öÄŸrencilerinin ve akademisyenlerin fakültelerinde gerçekleÅŸtirdikleri toplantÄ±larla ve Ä°rem’in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi alanda yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile yaÅŸanan ihmalleri bir kez daha gündeme getirdi.

'VAROLAN SORUNLAR GÖRÜNÜR HALE GELDÄ°'

Ä°rem’in hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden iki hafta önce bir öÄŸrencinin de merkez mühendislik binasÄ±ndan atlayarak intihar ettiÄŸine dikkat çeken MimarlÄ±k Fakültesi öÄŸrencileri, bu iki ölümün ODTÜ’de uzun zamandÄ±r varolan sorunlarÄ± görünür hale getirdiÄŸine dikkat çekti. ÖÄŸrenciler ve akademisyenler ile beraber Ä°rem’in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi alana giderek bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

‘KAMPÜSÜ KORMADAN KULLANABÄ°LELÄ°M’

ÖÄŸrenciler yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, kampüsün her mekânÄ±nÄ± her an korkmadan kullanabilmek istediklerini söyledi. Ancak çoÄŸunluÄŸu araç kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±zÄ± ve dikkatsizliÄŸi nedeniyle böyle facialar yaÅŸanabildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, ODTÜ yönetiminin gerekli inisiyatifi almamasÄ± ve kampüsün yaya odaklÄ± olmamasÄ±nÄ±n bu kazalara zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

SUÇLU SADECE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DEÄžÄ°L, YANLIÅž POLÄ°TÄ°KALAR

AçÄ±klamada, “Ä°rem’in kaybÄ± sadece araç sürücüsünün dikkatsizliÄŸinin sonucu deÄŸildir. Son dönemde araç kullanÄ±mÄ±na dair yönetim tarafÄ±ndan uygulanan politikalar kampüsümüzün açÄ±k otopark halini almasÄ±na sebep olmuÅŸtur” denildi. Ä°rem’in ölümünün kendilerine yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± savunmak ve yaratmak gerektiÄŸini tekrar hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten öÄŸrenciler, baÅŸta Rektörlük olmak üzere okulun tüm öznelerinin sorumluluk almasÄ±nÄ± talep etti.

ODTÃœâ€™lÃ¼ Ä°rem KÃ¼tÃ¼kâ€™Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ana dair kamera kayÄ±tlarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 16:15

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