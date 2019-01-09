Adalet Bakanlığı: Basın faaliyeti dolayısıyla tutuklu yada hükümlü yok

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in tutuklu gazeteciler sorusuna Bakanlıktan ceza infaz kurumlarında salt basın faaliyeti dolayısıyla herhangi bir hükümlü ve tutuklu bulunmadığı cevabı geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) yoluyla Adalet Bakanlığı’na sorduğu “tutuklu gazeteciler” ile ilgili sorular Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı.

Yanıtta; ülkede fikir ve ifade hürriyetinin T.C. Anayasa’sında, güvence altına alındığı iddia edilerek, Türk Ceza Kanunu’nda “fikir veya ifade suçu” olarak nitelendirilebilecek bir suç tipi olmadığı, ceza infaz kurumlarında salt basın faaliyeti dolayısıyla herhangi bir hükümlü ve tutuklu bulunmadığı öne sürüldü.

Yanıtta şöyle denildi; “Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan; mesleğini basın çalışanı olarak beyan edenler; bazı kuruluşlar tarafından yayınlanan listelerde adı basın çalışanı olarak geçen şahıslara ilişkin olarak, SGK’da kayıtlı meslekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kayıtlarına göre basın kartı sahibi olup olmadıkları araştırılmaktadır. Ancak, yapılan araştırmalar ve hükümlü tutuklulardan alınan yazılı beyanlar incelendiğinde, bazı hükümlü ve tutukluların basın faaliyetine ilişkin somut hiçbir bilgi bulunamadığı, bazı hükümlü ve tutukluların ise çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan listelerde adı geçtiği ve kamuoyunda basın çalışanı olarak bilinmesine rağmen, meslek beyanında basın çalışanı olmadıklarını beyan etmişlerdir. Bazı kuruluşlar tarafından, basın faaliyeti dışında görev yapan hükümlü ve tutuklularda basın çalışanı olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.”

Murat Emir bakanlığını cevabı üzeri yasal hakkın kullanılarak son derece basit bir soru sorulymasına rağmen, Adalet Bakanlığının net bir cevap vermemek için her yolu denediğini belirterek; “Tutuklu veya hükümlülerin, sarı basın kartı sahibi olup olmadıklarını araştırdıklarına göre, net rakamları biliyor olmalılar. O halde sorumuz çok açık olmasına rağmen cevabı neden bizimle paylaşmıyorlar? Türkiye artık, dünyada en çok gazetecinin hapishanede olduğu ülke durumundadır ve Adalet Bakanlığı da bu durumun elbette farkındadır. Ülkemizde, kaç gazetecinin cezaevinde olduğunu söylemeyerek, devekuşu misali bu sorunu gizleyebileceklerini zannetmektedirler. Oysa Türkiye’nin bu sorunun üzerine açık yüreklilikle gitmesi ve hapisteki gazeteciler sorunu utancından bir an evvel kurtarılması gerekmektedir. Türkiye, basın özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğünün en geniş biçimde yaşandığı bir ülke olmadan demokrasimiz de ülkemiz de kurtulmayacaktır’’ dedi. (HABER MERKEZİ)