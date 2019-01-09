Gazeteciler 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü zor koşullarda karşılıyor

10 Ocak 1961’de haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak için yürüyüş düzenleyen gazeteciler, 11-12-13 Ocak 1961 günlerinde BASIN isimli gazeteyi çıkardı. O tarihten beri kutlanan 10 Ocak, 12 Mart darbesine kadar “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlandı. Darbenin ardından “bayram” olmaktan çıkarılan gün, “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak anılmaya başladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe gazeteciler, işsizliğe, soruşturma, gözaltı, tutuklama, baskı ve şiddete rağmen mesleklerini icra etmeye çalışarak giriyor. Zor koşullarda çalışmalarını sürdürerek haber, fotoğraf ve görüntü üretmeye çalışan gazeteciler AA'dan Ali Jadallah'ın objektifine böyle yansıdı. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

‘Gazetecilik için zor bir yıl geride kaldı’

Sansür, tehdit, tutuklanma: Gazetecilik