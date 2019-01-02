‘Gazetecilik için zor bir yıl geride kaldı’

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), 2018’de gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu açıkladı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şubesinde yapılan açıklamaya birçok gazetecinin yanı sıra HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel de katıldı.

Açıklamanın Kürtçesini Gazeteci Roza Metina okudu. Ardından Türkçe açıklamayı okuyan Gazeteci Fatime Tekin, 2018 yılının toplumun her alanında olduğu gibi gazetecilik noktasında da zor bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek “Geride bıraktığımız yılda gazetecilik ve gazetecilerin haberlerinden çok baskı ve yasaklar, hedef göstermeler, saldırılar, cinayetler, gözaltı ve tutuklamalar ile verilen hapis cezaları konuşuldu” dedi. Gazeteciler üzerindeki baskının gerçeklerden duyulan rahatsızlıktan kaynaklandığını belirten Tekin, gazeteciliğin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

ÖGİ’DEN GAZETECİLİK RAPORU

ÖGİ’nin 2018’e dair açıkladığı hak ihlalleri raporu ise şöyle;

141 gazeteci gözaltına alındı.

64 gazeteci tutuklandı.

71 gazeteciye dava açıldı.

521 gazeteci yargılandı.

121 gazeteciye hapis ve para cezası verildi.

2 TV’ye para cezası, 1 TV’ye program cezası, 1 TV’ye de reklam cezası verildi.

14 ajans ve gazete BTK tarafından engellendi.

4 basın yayın kurumu kapatıldı.

1 gazeteye ve matbaaya kayyım atandı.

1 gazeteci sınır dışı edildi.

54 gazeteci işten atıldı.

1 gazeteci öldürüldü.

42 gazeteci serbest bırakıldı.

171 gazeteci tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

‘TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE SINIFTA KALDI’

Açıklamada konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ise Türkiye’nin her alanda olduğu gibi basın özgürlüğü noktasında da sınıfta kaldığını söyleyerek doğru haberciliğin suç sayıldığı bu süreçte toplumun da doğru habere ulaşmakta zorlandığını dile getirdi. Güzel, gazeteciler üzerindeki baskıların karşı, dayanışmanın önemine dikkat çekerek konuşmasını noktaladı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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