Angela Davis’e verilecek ödül, Filistin desteği nedeniyle iptal edildi

ABD’de insan hakları savunucusu Angela Davis’e Alabama’daki Birmingham Yurttaş Hakları Enstitüsü tarafından verilecek ödül iptal edildi.

Ekim ayında, Davis’e Fred Shuttlesworth İnsan Hakları Ödülü verme kararı alan enstitü, Davis’i “Sesini duyurma imkanı olmayanların sözcüsü olan dünya çapında tanınmış insan hakları savuncusu” olarak tanımlamıştı.

Ancak geçtiğimiz hafta Davis’in ödül için gerekli kriterleri karşılamadığı öne sürüldü ve ödül geri çekildi.

Bu kararda Angela Davis’in Filistin için İsrail’e Boykot Girişimi’ne verdiği desteğin etkili olduğu belirtilirken Davis, karara tepki gösterdi.

“Aktivizmimin önemli bir bölümünü uluslararası dayanışmaya ve özellikle de dünyanın geri kalan bölgelerindeki mücadelelerle ABD’deki polis şiddeti, hapishaneler, ırkçılık gibi yerel kampanyalar arasında bağ kurmaya adadım” diyen Davis, “Bu davetin geri çekilmesi ve konuşma yapacağım etkinliğin iptal edilmesi özel olarak bana değil ama adalet fikrinin bölünmezliği ruhuna yönelik bir saldırıdır” ifadesini kullandı.

Geçmişte Kara Panter Partisi ve ABD Komünist Partisi üyesi olan Davis, dünyanın her noktasında olduğu gibi Filistin’de de cezaevindeki tutuklularla dayanışma içinde olduğunu söyledi. Davis, antisemitizme de ırkçılık kadar karşı olduğunu söyleyerek “Yahudi örgütlerle ve kurumlarla hepimizi ilgilendiren meseleler konusunda birlikte çalışmış olmaktan gurur duyuyorum. Bu pek çok açıdan benim Filistin’deki İsrail işgalini protesto etmenin öneminin farkına varmamda da etkili olmuştur” dedi.

Davis, Şubat ayında Birmingham’da alternatif bir etkinliğe katılacağının haberini verdi. (DIŞ HABERLER)

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