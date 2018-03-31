1.3 milyon öğrenci taşımalı sistemde eğitim görüyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ülke genelinde 1 milyon 322 bin 281 öğrencinin taşımalı eğitim gördüğünü açıkladı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşımalı eğitimle ilgili sorunlar ve okullardaki pansiyon yetersizliğiyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Ömer Fethi Gürer, önergesinde “Temel eğitimde 2017-2018 yılı öğrenci sayısı ve sınıflara göre dağılımı kaçtır? Temel eğitim alan öğrenci sayısı kaçtır? Okul yurtlarında ve pansiyonlarında kalan öğrenci sayısı, kız/erkek ve okul dağılımı nedir? Kaç öğrenci servisten yaralanmakta, kaç okul servisi bulunmaktadır? Kaç okul yemek vermektedir?” şeklinde sorular yöneltti.

EĞİTİM SİSTEMİNİN KANAYAN YARASI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, ”2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci taşıma uygulaması kapsamında 09 Kasım 2017 tarihinde taşımalı eğitim modülünden alınan verilere göre 757 bin 769 ilköğretim öğrencisi, 472 bin 337 ortaöğretim öğrencisi ile 92 bin 175 özel eğitim öğrenci/kursiyeri taşınmaktadır. 22 Ocak 2018 tarihli geçici verilere göre; 2017-2018 eğitim öğretim yılı resmi ve özel ilköğretim öğrenci sayıları ile resmi pansiyon sayıları aşağıda yer almaktadır” dedi. Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgiler kapsamında, ülke genelinde taşımalı eğitim alan öğrenci sayısının toplamı 1 milyon 322 bin 281 olarak belirlendi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşımalı eğitim uygulamasının, Milli Eğitim Sisteminin kanayan yarası haline geldiğini söyledi. Türkiye’de neredeyse her 10 öğrenciden birinin taşımalı sistemde eğitim gördüğünü belirten Ömer Fethi Gürer, ”AKP hükümeti, her alanda olduğu gibi eğitimde de sorunların üstesinden gelememekte, sorunlar katlanarak büyümektedir.” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 14:13

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