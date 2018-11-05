AliaÄŸaâ€™da servis sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lmedi, taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim onay bekliyor

Okullar haftalar Ã¶nce aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen AliaÄŸa'nÄ±n kÃ¶ylerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim sorunu hÃ¢lÃ¢ Ã§Ã¶zÃ¼lmedi.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

AliaÄŸa’nÄ±n birçok köyünde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim sistemi kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için öÄŸrencilerin ve ailelerin maÄŸduriyeti sürüyor. EÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± dile getiren aileler, yapÄ±lan görüÅŸmelerde belediyeden servis masraflarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± ve kaymakamlÄ±kla imzalanacak protokol ile de sorunlarÄ±nÄ±n çözüleceÄŸine iliÅŸkin söz almÄ±ÅŸlardÄ±. Okullar açÄ±lalÄ± bir ayÄ± aÅŸkÄ±n süre geçmesine raÄŸmen öÄŸrencilerin servis sorunu çözülemedi.

AliaÄŸa’nÄ±n Karakuzu, Uzunhasanlar, ÇÄ±tak, Karaköy, HacÄ±ömerli, Samurlu, Güzelhisar, AÅŸaÄŸÄ± Kalabak ve ÇaltÄ±lÄ±dere mahallelerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla maÄŸdur olan çocuklarÄ±n aileleri AliaÄŸa KaymakamlÄ±ÄŸÄ±’na çözüm talebinde bulunmuÅŸtu. AliaÄŸa Belediyesi’nin meclis kararÄ± çÄ±karmasÄ±nÄ± bekleyen velilere KaymakamlÄ±k, taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin devam ettiÄŸini, gerekli yazÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±ktan sonra Milli EÄŸitim aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile öÄŸrencilerin okullara taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ancak bürokratik iÅŸlemlerin uzamasÄ± sonucu kendi imkanlarÄ± ile okullarÄ±na giden öÄŸrencilerin ve ailelerin maÄŸduriyetleri devam ediyor.

‘KRÄ°ZSE KRÄ°ZÄ° YAÅžAYAN BÄ°ZÄ°Z’

Karaköy Mahallesi'nde yaÅŸayan velilerden Emine YoldaÅŸ, yetkililerden hâlâ bir cevap alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Çocuklar ÅŸehir içi dolmuÅŸlarla gidip geliyorlar. Onlar da zaten okulun yanÄ±nda bÄ±rakamÄ±yor, güzergah olmadÄ±ÄŸÄ± için. AylÄ±k 200 lira yol parasÄ± veriyoruz, yemek hariç. EÄŸitim tamamen paraya döküldü. AldÄ±rdÄ±klarÄ± kitaplar yetmemiÅŸ gibi bir de bu çÄ±ktÄ±. 250 liraya yakÄ±n kitap parasÄ± verdim. 2 çocuktan hesap edelim; kitap, yol derken aylÄ±k bin lira masrafÄ±mÄ±z oldu. Krizse eÄŸer iÅŸte buyrunuz krizi de yaÅŸayan bizleriz. Böyle bir zamanda zorluklar üst üste geldi” dedi.

“Bu sorunun halledilmesi için söz verildi ama sözünü tutan yok. Herkes ÅŸikayetçi, ama kimsenin elinden bir ÅŸey gelmiyor” diye konuÅŸan YoldaÅŸ, seçimlerin de yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Oy istemeye gelecekler elbet. Ama o zaman duyacaklarÄ±na katlansÄ±nlar. Bizim sorunumuz varken kimse gelmediyse kendi çÄ±karlarÄ± için de kimse gelmesin. Ben ÅŸu anda çocuklarÄ±m için uÄŸraÅŸÄ±yorum. UmarÄ±m okul sezonu bitmeden servis gönderirler bizim umudumuz kalmadÄ± artÄ±k neredeyse” dedi.

ÇOCUKLAR OKULLARINA ULAÅžSIN Ä°STÄ°YORUZ

Kalabak Mahalle MuhtarÄ± Mehmet Kartal ise yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmelerden sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Sonuç alamayÄ±nca insanlar baÅŸÄ±nÄ±n çaresine bakmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Servis tutabilen tutuyor ama bizim oradan tabi 300 lira tutuyor ve 2 çocuÄŸu olanÄ± düÅŸünün. Zaten aldÄ±klarÄ± ücret 1600 lira. Kaymakam protokole imza atmÄ±yor, belediye yapsÄ±n diyor ama belediyenin de taÅŸÄ±ma yetkisi yok. Yetkiyi alsa dahi Milli EÄŸitim’den protokol alamadÄ±ÄŸÄ± sürece yapamaz bunu. Biz sonuç olarak çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve güvenli bir ÅŸekilde okullarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

AliaÄŸaâ€™da veliler taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na tepkili

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 15:42

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