AliaÄŸaâ€™da veliler taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na tepkili

Ä°zmir AliaÄŸaâ€™nÄ±n birÃ§ok kÃ¶yÃ¼nde servis olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶ÄŸrenciler okula gidemiyor. Veliler seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin sisteminin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle öÄŸrenciler maÄŸdur. AliaÄŸa’nÄ±n birçok köyünde servis olmadÄ±ÄŸÄ± için öÄŸrenciler okullarÄ±na gidemiyor.

AilaÄŸa’nÄ±n Çoraklar, Yüksekköy, Bahçedere, Kapukaya köyleri ile Cezaevi lojmanlarÄ±na öÄŸrenci servis ihalesi yapÄ±lsa da diÄŸer köylere servis çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için veliler seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

AliaÄŸa’nÄ±n Karakuzu, Karaköy, Uzunhasanlar, ÇÄ±tak gibi köylerde yaÅŸayan aileler, taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim sisteminin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle çocuklarÄ±nÄ± okula göndermedikleri için sorun yaÅŸÄ±yorlar. Belediye tarafÄ±ndan bazÄ± köylere dolmuÅŸ seferleri olsa da bunlar, 07.00 ve 18.00 saatlerinde olmak üzere birer tane.

Karaköy’de yaÅŸayan velilerden Emine YoldaÅŸ, “TaÅŸÄ±malÄ± sistem kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için çok sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±ndan yararlanamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okullarla gidip gelebildiÄŸi taÅŸÄ±malÄ± sistemi de kaldÄ±rÄ±ldÄ±lar. Ä°lkokul ve ortaokul öÄŸrencileri büyük sorun yaÅŸÄ±yor. Müdür, ‘Ortaokul baÅŸlarÄ±nÄ±n çaresine baksÄ±n, buraya gelen çocuklarÄ± okuturum gelmeyenlere karÄ±ÅŸmam’ demiÅŸ. Biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ± baÅŸka okullara götürsek yine aynÄ± sorunu yaÅŸayacaÄŸÄ±z mesele burada sistemin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, servisin olmamasÄ±”dedi.

‘SESÄ°MÄ°Z DUYULANA KADAR DEVAM EDECEÄžÄ°Z’

TaÅŸÄ±malÄ± sistemde ihale ile yemek verildiÄŸini ancak sistem kaldÄ±rÄ±lÄ±nca yemeÄŸin de artÄ±k verilmediÄŸini belirten YoldaÅŸ, “Sadece ilkokul tarafÄ±na var, ama ortaokul sÄ±nÄ±fÄ±na yok. Bu okul aynÄ± bahçede. Bu nasÄ±l bir anlayÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Servis olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ise önceden haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YoldaÅŸ, “Bu sorunun acilen çözülmesini istiyoruz. Sesimizi duyurana kadar devam edeceÄŸiz. Konuyla ilgili maÄŸdur olan aileler ve muhtarlarla da birlikte her yere baÅŸvurucaÄŸÄ±z. Biz bütün çocuklarÄ±n geleceÄŸi için uÄŸraÅŸmalÄ±yÄ±z”diye konuÅŸtu.

‘CEMAAT YURTLARINA YÖNLENDÄ°RÄ°LÄ°YOR’

EÄŸitim Sen AliaÄŸa Åžube BaÅŸkanÄ± Alp Kuyumcu ise konuyla ilgili gazetemize açÄ±klama yaparak, Karaköy’de bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve köylerde kapÄ± kapÄ± dolaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Konunun takipçisi olacaklarÄ±nÄ± belirten Kuyumcu, “Yeniden açÄ±klamalar yapmaya devam edeceÄŸiz, velilerin yanlarÄ±nda olacaÄŸÄ±z. TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n temel nedeni çocuklarÄ±n belli yurtlara gönderilmesini saÄŸlamaktÄ±r. Bu maÄŸduriyet belki 15 gün daha devam edecek ama sonra bir yol bulup velilerin bir kÄ±smÄ± kalÄ±cÄ± çözüm olarak çocuklarÄ± için yurt düÅŸünecek. Yurtlarda devletin yurdu olmadÄ±ÄŸÄ±na göre belli cemaatlerin yurtlarÄ±na vermek zorunda kalacaklar. Ancak veliler ÅŸunu söylüyor, gerekirse AliaÄŸa’ya taÅŸÄ±nÄ±rÄ±m ama çocuÄŸumu o yurtlara vermem. Ä°nsanlar AladaÄŸ’Ä± unutmuÅŸ deÄŸiller, her ÅŸeyin farkÄ±ndalar” dedi.

Ä°lk gün çocuklarÄ± tepki olarak okula göndermeyen velilerin, bugün ise kendi imkanlarÄ± ile servis ayarlayÄ±p çocuklarÄ± okula gönderdiklerini belirten Kuyumcu, “ÇÄ±takköyü’ne belediyelerin otobüsleri var, ulaÅŸÄ±mÄ± belediye saÄŸlamÄ±ÅŸ fakat diÄŸerlerine, özellikle nüfusu küçük olan köylere, ulaÅŸÄ±m da yok. Sadece milli eÄŸitimin deÄŸil belediyenin de sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var” diye ifade etti. Esas problemin çocuklarÄ±n, sabahtan akÅŸama kadar okulda kalmak zorunda oluÅŸu ve buralarda aç kalacak olmasÄ± olduÄŸunu söyleyen Kuyumcu, “Köy okullarÄ±nÄ± kapatÄ±p çocuklarÄ± aç bÄ±raktÄ±lar servisleri kapatarak” dedi.

TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n sadece servisin kalkmasÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸini vurgulayan Kuyumcu, “Otobüsler merkezi yere kadar gidiyor, çocuklar birbirlerini kollayarak gidiyorlar yine okula. ÖÄŸlen yemeÄŸi de kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Çok büyük bir maÄŸduriyet var. Kesinlikle bilinçli yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸey bu. Konunun takipçisi velilerimizin ve öÄŸrencilerimizin yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 14:37

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