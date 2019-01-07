Kanser hastasının tedavisine SGK engeli

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Akciğer kanseri olan Beyin Cerrahı Doç. Dr. Arif Ösün’ün tedavisi için kullanması gereken ilaçların masrafını karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hem mahkeme hem de Sağlık Bakanlığının kararını tanımayarak Ösün’ün tedavisine engel oluyor.

Akciğer Adeno Karsinom (Akciğer kanseri) hastası olan Doktor Arif Ösün’ün, hastalığın tedavisi için kullanması gereken ‘pembrolizumab’ etken maddeli ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesinde değil. Ancak Ösün, Sağlık Bakanlığından ilacın bedelinin ödenmesi ve ilacın kullanımına ilişkin ‘endikasyon onayı’ aldı. Ayrıca Ösün, ilaçları alabilmesi için Ankara 3. İdare Mahkemesine açtığı davayı da kazandı.

SGK tarafından mahkeme kararına hiçbir zaman tam olarak uyulmadığını, ilaç faturalarının bir kısmının ödeme sanki bir eczacıya yapılıyormuş gibi oldukça yüklü bir kesinti yapılarak kendisine ödendiğini anlatan Ösün “Son fatura ise yaklaşık 2 aydır ödenmemekte. Sağlık Bakanlığından 3. başvuruda kullanım izni aldım. Bu raporu aldıktan sonra SGK’ye gittim. Ancak SGK’den ‘Sağlık Bakanlığının kararı bizi bağlamaz’ cevabı verdiler” dedi.

Fotoğraf: Dr. Arif Ösün

‘TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR OLUŞABİLİR’

SGK’den eline bir yazı verildiğini ve bu yazıyla mahkemeye başvurduğunu anlatan Ösün, “Mahkeme bu paranın ödenmesi ve ödenmediği takdirde telafisi imkansız zararlar oluşturabileceği şeklinde bir karar verdi. Bunu yeniden SGK’ye götürüp verdim. Bana kesintili olarak bir ödeme yaptılar. Kesintiyi sorduğumda da ‘Bizim eczanelerden iskonto yapma hakkımız var’ dediler. Bu süreçten sonra yeniden dava açtım, eczane olmadığımı ve bu işten kâr elde etmediğimi ispatlamak için. Onda da faturada iki kutu ilaç kullanılmadığı gerekçesiyle ödememi reddettiler. Halbuki Koç Üniversitesinin Başhekimliğinin hazırladığı raporda iki kutu kullanılmıştır raporu var. Buna rağmen yine reddettiler ve evrakınızı Ankara’ya gönderdik diyerek 2 aydır bekletiyorlar” diye konuştu.

‘TEDAVİMİ ENGELLİYORLAR’

3 haftada bir bu ilacı kullanması gerektiğini ancak iki dozluk ilacı SGK’nin kararları tanımaması üzerine alamadığını belirten Örs “Kasıtlı olarak tedavimi engelledikleri için savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık da kaymakamlığa yazı yazmış. 45 gün bekleme süresi varmış. Bekliyoruz, 45 gün gelecek de kaymakamdan izin çıkacak da savcılık harekete geçecek de onları sorgulayacak… Bu arada ben ölmezsem!” diye konuştu.

Kendisi de doktor olan Ösün, “Devlet hastanesinde ameliyatlar yapıyorum hizmet ediyorum ama kendi tedavimi parayla yaptırmak zorundayım” diyerek “İlaca ödediğim para şimdiye kadar aşağı yukarı 400 bin lira ve umurlarında bile değil insanların. Bu komedi sadece İzmir SGK’de. Ankara, İstanbul SGK paraları ödüyor, ancak buradakiler kasıtlı olarak engelleme yapıyorlar. İki dozdur ilaçlarımı alamıyorum, burada tedavi engeli var” diye belirtti.

'İSTİSNA DEĞİL, SİSTEMATİK'

Ösün’ün Avukatı Ali Susam da, yaşananın bir istisna değil sistematik bir sorun olduğuna dikkat çekerek “Buna benzer daha pek çok hastayı takip eden meslektaşlarımdan aynı doğrultuda şikayetleri üzülerek işitmekteyim. Buradaki yakınma hep aynı şeydir, ‘SGK, mahkeme kararlarını tanımamaktadır.’” dedi. Aynı zamanda ilacın uygulanması için doktor bulmanın da ayrı bir sorun olduğunu vurgulayan Av. Susam, İzmir’deki doktorların ‘Ani kalp durması’ gibi oldukça ağır bir yan etkisi olan bu ilacı uygulamak istemediklerini söyleyerek “Bu nedenle kendisi de beyin cerrahı olan Arif Bey, birkaç kere ilacı kendisi almak zorunda kaldı” diye konuştu.

Yaşananlara ilişkin aradığımız SGK İzmir İl Müdürlüğü ise konuya ilişkin bilgi notu geçeceğini açıkladı.