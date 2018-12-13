TÃ¼rk Telekom, kotasÄ±z internet tarifelerini sitesinden kaldÄ±rdÄ±

TÃ¼rk Telekom, dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± limitsiz internet paketlerini, internet sitesinden kaldÄ±rdÄ±, yerine SÄ±kÃ§a Sorulan Sorular sayfasÄ± konuldu.

Türkiye'de yeni yÄ±ldan itibaren kalkacak olan Adil KullanÄ±m KotasÄ± (AKK, diÄŸer adÄ±yla Adil KullanÄ±m NoktasÄ±, AKN) sonrasÄ± için yeni paketlerini duyuran Türk Telekom, tarifeye yönelik yoÄŸun tepkiler üzerine ÅŸimdilik geri adÄ±m attÄ±.

Türk Telekom, dün açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kotasÄ±z tarifelerini, internet sayfasÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±. SayfanÄ±n linki tÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nda 'Ä°nternette SÄ±nÄ±rlar KalkÄ±yor' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda konuyla ilgili sÄ±k sorulan sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ± yer alÄ±yor. Ancak yeni sisteme iliÅŸkin herhangi bir tarife bilgisi bulunmuyor.

Sayfada hem mevcut hem de yeni müÅŸteriler için yeni tarifelerin yakÄ±nda duyurulacaÄŸÄ± belirtiliyor.

AÅžIM BEDELÄ°NE DÄ°KKAT

SÄ±kça Sorulan Sorular bölümünde 14 soruya yer veriliyor. KullanÄ±cÄ±larÄ±n en çok merak ettiÄŸi sorulardan olan "Limitli Kota AÅŸÄ±mlÄ± paketler limitsiz internet düzenlemesinden etkilenecek mi?" sorusuna ise ÅŸu cevap veriliyor: "Limitli kota aÅŸÄ±mlÄ± paketlerde kota aÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ±nda aÅŸÄ±m bedeli uygulamasÄ± devam edecek olup 25 GB olan AKN uygulamasÄ±na son verilecektir. AÅŸÄ±m bedeli uygulanmaya devam edecektir."

AyrÄ±ca limitsiz ve AKN'li paketlerde olan taahhütlü ve taahhütsüz tüm müÅŸterilere limitsiz internet hizmeti verileceÄŸi ifade ediliyor. Åžirketin, gelen tepkiler üzerine yeni dönemle ilgili tarifelerini gözden geçirmesi bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Adil kullanÄ±msÄ±z dÃ¶neme girerken servis saÄŸlayÄ±cÄ±lar ne vadediyor?

TÃ¼rk Telekom AKN'siz internet tarifelerinde fahiÅŸ fiyat tepki topladÄ±

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