Türk Telekom'un işçilerine yeni yıl hediyesi 'işten atma' oldu

Türk Telekom’da işçi kıyımı yapıldı. Türk Telekom bünyesinde Arda-Cemta adındaki taşeron şirkete bağlı çalışan ve sendikalaşma sürecinde olan 55 işçi, ihale yenilenmesi gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Türk Telekom’a bağlı Arda-Cemta’da çalışan işçiler DİSK’e bağlı İletişim-İş'te örgütlenme çalışması içindeyken yeni ihale süreci bahanesiyle işten çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay önce sendikalı 8 işçiyi işten çıkaran firma, bu kez de 55 işçiyi işten attı.

İşçiler, “Yeni ihaleyi uzatarak, 'küçülmeye gidiyoruz' dediler ve işten çıkardılar. Yeni yıl hediyesi olarak bizlere bunu sundular” dedi. Arda-Cemta adlı taşeron şirkette işçi atmaların devam edebileceği belirtildi.

İletişim-İş sendikası yöneticileri, önünmüzdeki günlerde konu ile ilgili bir açıklama yapacaklarını belirtti. (İzmir/EVRENSEL)