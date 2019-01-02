İletişim-İş: 55 Türk Telekom işçisi işten atıldı

DİSK’e bağlı İletişim-İş Sendikası, Türk Telekom A.Ş.’nin Ege Bölgesinde faaliyet gösteren taşeron şirketi Arda-Cemta Ortaklığı Yönetiminin, İzmir’deki santrallerinden 55 işçiyi işten attığını duyurdu.

İletişim-İş tarafından yapılan açıklamada, “Kadrolu çalışan ile taşeron işçi arasında aynı işi yapmalarına rağmen sosyal haklar, iş güvencesi ve ücretlerde uçurum yaratan, eşit işe eşit ücret ilkesini ezip geçen, işçileri kendi içlerinde bölme politikası yürüten Türk Telekom yönetimi, asgari ücret olan 1603 TL’ye çalıştırdığı, tek hak olarak verdiği 250 TL’lik (yemek parası) ‘sodexo’yu 2,5 aydır ödemediği yetmezmiş gibi bir de işçilerini taşeron şirketi Arda-Cemta üzerinden yenilenen ihale küçülme bahanesiyle işten atmış, ekmeğinden etmiştir” denildi.

İletişim-İş Arda-Cemta Ortaklığının bölgede 302 kişiyi daha işten çıkaracağını beyan ettiğini aktardı. Açıklamada, “Bu demektir ki 300 küsur çalışan işinden ekmeğinden olmakla kalmayacak; toplamda 1100 çalışanı olan Arda-Cemta çıkardığı çalışanların iş yükünü de kalan 700 küsur işçiye yükleyecek aklınca bir taşla iki kuş vuracaktır. İletişim-İş Sendikası olarak üyemiz olan ve olmayan tüm Arda-Cemta çalışanı işçilerin mücadelesi mücadelemizdir. İşten atmalar duruncaya, çıkarılan arkadaşlarımız geri alınıncaya kadar, tüm çalışanlar sendikal haklardan yararlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)