Sağlık Bakanı'na Bülent Şık sorusu: Saklanan başka araştırma var mı?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, akademisyen Bülent Şık hakkında açılan dava hakkında bilgiler vererek; “Sağlık Bakanlığı’nın Bülent Şık’ın açıkladığı araştırma dışında kamuoyundan sakladığı başka araştırma sonuçları var mıdır?” diye sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ihraç edilen akademisyen Bülent Şık’a 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi ve TBMM’de konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığının suç duyurusunun ardından Şık hakkında dava açıldığını ifade eden Gergerlioğlu, “Nasıl olur da bilimsel raporu açıklaması nedeniyle bir bilim insanı hakkında dava açılır?” diye sordu. Faruk Gergerlioğlu, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz” başlıklı dört bölümlük yazı dizisi nedeniyle, Şık hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendiğini söyledi.

‘BAKANLIK 2 YILDIR SONUÇLARI AÇIKLAMIYOR’

Gergerlioğlu, Şık'ın gıda mühendisi bir akademisyen olduğunu ve Sağlık Bakanlığının 2011'de başlayan 2105'te biten bir çalışmasına katıldığını anlattı. Çalışmada, sanayi bölgeleri ile turistik bölgelerde yer alan ürünlerin kıyaslamasının yapıldığını ifade eden Gergerlioğlu, sanayi bölgesi olarak Kocaeli ve Ergene havzalarının, turistik bölge olarak da Antalya Kumluca'nın seçildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın 2017 sonunda açıklayacağını söylediği sonuçların hala açıklanmadığına dikkat çeken Gergerlioğlu, “Bülent Şık sonuçların açıklanmadığını görünce Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazısında açıklıyor. Bizim bakanlığın niye kamuoyuna açıklamadığını sorgulamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘KUMLUCA'DA DA PESTİSİT ORANI YÜKSEK ÇIKMIŞ’

Turistik bölge olarak Antalya Kumluca'nın çevre kirliliği az olduğu düşünülerek seçildiğini aktaran Gergerlioğlu, “Şaşırtıcı olarak Kumluca'da da tarım yoğun bir şekilde yapılıyor ve tarım ürünlerine sıkılan pestisitler yüzünden, orada da bu ilaç oranı yüksek çıkmış. Hiç bilinmeyen bir bulgu. En kirli sanılan yerle, en temiz sanılan yer karşılaştırılıyor ancak en temiz sanılan yerde bile kirlilik oranları görülüyor” dedi. Birçok madde ve yerlerde çevre kirleticilerinin belirlendiğini söyleyen HDP'li Gergerlioğlu, çalışmalarda birçok meyve ve sebzenin analiz edildiğini söyledi ve “Son derece bilimsel bir çalışma. Bu çalışma niye açıklanmaz? Hadi siz açıklamıyorsunuz, peki açıklamaya cesaret eden bilim adamını susturmak, hakkında dava açmak hangi sorumluluğa sığar, nasıl bir anlayışla bu yapılır?” diye sordu.

‘DİLOVASI İÇİN 29 ÖNERİNİN HİÇBİRİ YAPILMAMIŞ’

TBMM'ye Dilovası'yla ilgili verdiği araştırma önergesinin de AKP ve MHP tarafından reddedildiğini hatırlatan Gergerlioğlu, “2006 yılında Dilovası için kurulan araştırma komisyonuna 29 öneri sunuluyor ve yıl 2019 olmuş, bu önerilerin hiçbiri yapılmamış 'Dilovası bir kanser ovası olmuştur. Dilovası’nın sağlığı bozulmuştur' demiştim. İktidar partisi iktidarı sarsılmasın diye sağlıkla ilgili gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

GERGERLİOĞLU’NUN BAKANA SORDUĞU SORULAR

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yer alan sorular şu şekilde sıralandı: