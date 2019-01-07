07 Ocak 2019 11:34
Son Düzenlenme Tarihi: 07 Ocak 2019 12:45

Bakanlık, Palu ailesi ve Damat Ustael hakkında soruşturma açtı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı günlerdir tartışılan Palu ailesi meselesine ilişkin soruşturma başlattı.

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Bakanlık, Palu ailesi ve Damat Ustael hakkında soruşturma açtı

Ekran görüntüsü: Müge Anlı ile Tatlı Sert Youtube hesabı

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    ATV'de yayınlanan Tatlı Sert adlı programın sunucusu Müge Anlı, birkaç haftadır işledikleri, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal olayına ilişkin gelişmeleri aktardı. Suç iddiaları ile dolu hikayesiyle gündem olan Palu ailesi ve Tuncer Ustael olayıyla ilgili Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı soruşturma başlattı.

    Tatlı Sert programı canlı yayınında Müge Anlı tarafından duyurulan gelişmeye göre, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Palu ailesi hakkında işlem başlattı, damat Tuncer Ustael hakkında ise soruşturma açtı.  

    Ustael'e tepki gösteren Anlı, "Recep ve Melike'nin yanı sıra Ustael'in çocukları hakkında neler oldu konusunda dosya hazırlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

    İki cinayet, bir cinayete azmettirme, kendi çocukları dahil 4 çocuğa ve baldızına tecavüz ve cinsel istismarla suçlanan damat Tuncer Ustael’e, kızları ve torunları öldürülen aile bireylerinin bizzat yardım ettiği ileri sürülüyor.

    "PALU AİLESİ" MESELESİ NEDİR?

    NTV, Müge Anlı'nın programında yer alan iddiaları derledi. NTV'de yer alan haberin özeti şöyle:

    Kocaeli’de yaşayan Harun ve Havva Palu çiftinin 5 çocuğu bulunuyor: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek.

    Çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Ustael ile evleniyor. Kardeşi Meryem de Ahmet Tanhal ile evleniyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek çocuğu oluyor. Meryem ve Ahmet çiftinin de Recep ve Melike adlarında iki çocuğu dünyaya geliyor.

    Tuncer kendisini tüm aile içinde 'cinci hoca' olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı Meryem'in kocası Ahmet inanmıyor. Ahmet’i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa’yı etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Baba Harun oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor ve hapse giriyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu (Recep-Melike), Tuncer’in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor. Tuncer burada evde kalan herkese tecavüz ve cinsel istismarda, işkencelerde bulunuyor. İşkence ve tecavüzlerin sonucunda evden kaçmayı başaran Recep hastane kontrolünün ardından yurda yerleştiriliyor.

    Tekrar başa dönersek, işlenen Ahmet Tanhal cinayetinin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düşüyor. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başlıyor.

    Takvimler 2008 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.

    Kocaeli Körfez İlçesinin Tütünçiftlik bölgesinde hurda bir otomobilin içinde yaşamaya devam eden baba Harun ve anne Havva Palu, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kocaeli Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi.

    Kaybolduğunda 32 yaşında olan Meryem Tahnal'ın akıbeti gizemini korurken 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yeni gelişmeler ortaya çıktı. 

    Burada polise kızı ve torununun öldürüldüğünü söylediler. Anne Havva Palu'nun iddiasına göre akrabaları Tuncer Ustael hem kızı hem torunu öldürmüştü. Emniyet cinayet şüphesiyle ilgili araştırmalar yaptı. Ama yapılan her arama çalışması olumsuz neticelendi. O dönem yanlış ifadeler verdiğini söyleyen Havva Palu, kızı ve torununun yaşadığını düşünüyor.

    Müge Anlı canlı yayınına bağlanan komşular da Tuncer Ustael hakkında iddialarda bulundu ve şüpheler Tuncel Ustael üzerinde yoğunlaştı.

    Müge Anlı 3 Ocak Perşembe günü, iddialarda adı geçen herkesi canlı yayına topladı ve herkes bildiğini anlattı. Müge Anlı Tuncer Ustael hakkında gerçekleri raporlarla birlikte izleyiciyle paylaştı. Meryem ve çocukları, Tuncer Ustael ile eşi Emine'nin evinde kalıyorlardı.

    Müge Anlı, Tuncer Ustael'in çocuğu Enes'in ve Meryem'in çocukları Melike ve Recep'in vücudunun bazı bölgelerinde iğne izleri olduğu bilgisine hastane raporlarından ulaştı. (HABER MERKEZİ)

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