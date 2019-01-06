ABD: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile Kürtlerin hedef alınmayacağına ilişkin anlaşma sağlanana kadar ABD güçlerinin Suriye'de kalacağını söyledi.

Bloomberg'ün haberine göre İsrail ziyaretinde gazetecilere konuşan Bolton, Trump'ın müttefiklerini koruma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Bu hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan Bolton, "Türkiye'nin ABD ile tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri operasyon düzenlememesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem bizim askerlerimizin hem de bizimle birlikte savaşn Suriyeli muhalif güçlerin tehlikeye girmemesi için gerekli" dedi.

Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadesini kullandı.

KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Ankara ziyareti öncesindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" dedi. (DIŞ HABERLER)

Kalın: Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır

ABD askerleri Suriye'den çekiliyor