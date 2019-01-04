Pompeo: Kürtlerin katledilmemesi ABD'nin görevinin parçası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den askerlerini çekme kararı alan ABD'nin görevleri arasında "Kürtlerin katledilmemesini sağlamak" olduğunu söyledi. Bakan Pompeo, "Türkiye ile çalışmamız gereken birçok alan var" dedi.

Deutsche Welle (DW) Türkçe'de yer alan habere göre ABD, Suriye'de Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye'nin bölgedeki Kürtleri "katletmemesini" güvence altına almak için Ankara ile görüştüğünü duyurdu.

Amerikan haber kanalı Newsmax TV'ye konuşan Pompeo, "Türklerin Kürtleri katletmemesini sağlamanın önemi, Suriye'deki dini azınlıkların korunması. Tüm bunlar hâlâ ABD'nin görevlerinin bir parçası" diye konuştu.

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ÇEKİLME TAKVİMİNE İLİŞKİN BİLGİ YOK

Pompeo, ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz ay Twitter üzerinden duyurduğu Suriye'den çekilme planının gerçekleşeceğini de aktardı. Ancak Pompeo çekilme takvimine ilişkin bir bilgi vermedi.

Trump da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den "bir süre sonra" çıkacağını ve birlikler çekilirken "Suriyeli Kürt milislere" desteğin devam edeceğini söylemişti.

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ERDOĞAN'LA ÇALIŞMAMIZ GEREKEN ÇOK ALAN VAR

Pompeo, Türkiye ile ilişkilere ilişkin "ABD için olumlu sonuçlar ele elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Türkiye yönetimiyle birlikte çalışmamız gereken birçok alan var" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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