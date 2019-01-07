Savunma Bakanı Akar'dan Bolton'a yanıt: Mücadelemiz Kürtlerle değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yanıt verdi.

Akar, “Türkiye ile Kürtlerin hedef alınmayacağına ilişkin anlaşma sağlanana kadar ABD güçlerinin Suriye'de kalacağını söyleyen” Bolton’a yanıtında “TSK'nin mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir” dedi.

Akar, “Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir” ifadesini kullandı.

KALIN: TÜRKİYE'NİN KÜRTLERİ HEDEF ALDIĞI İDDİASI AKIL DIŞIDIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Ankara ziyareti öncesindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" dedi.

Kalın, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin amacının, milli güvenliği sağlamak, bölgesel barış ve istikrarı güvence altına almak olduğunu ileri sürdü.

Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır.

Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır.

Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir.

Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir.

PKK/PYD/YPG'nin kendisine tabi olmayan Kürtlere de zulmederek kurmaya çalıştığı düzen ve ülkemize yönelik terör eylemleridir. Bir terör örgütünün ABD'nin müttefiki olamayacağı ise izahtan varestedir." (HABER MERKEZİ)