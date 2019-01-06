Hatipoğlu sosyal medyaya el attı: DM'den yürümek çirkin bir hareket

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sosyal medya paylaşım ve kullanımlarına da 'el attı', 'like'ların da (beğeni) ahirette hesabının sorulacağını söyledi. Hatipoğlu ayrıca, "DM'den yürüme çok çirkin bir hareket", "Tek gecelik ilişki gibi teklifler haramdır" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel'e konuşan Hatipoğlu röportajından öne çıkanlar şöyle:

Ahirette paylaştıklarımızdan sorgulanacak mıyız?

"Ahiret âleminde hiç hesaba katmadığınız şeylerden sorgulanacaksınız" diye bir ayet var. Ahirette dudak, dil, göz, parmaklar, her harf her satır sorgulanacak. Allah ağzımıza sus diyecek organlar konuşacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz. Bunlara her beğeni atan kişi Allah katına kul hakkı ile çıkacak. Allah'ın gözünden kaçamazsınız.

Hakkında yanlış haber yapılan, iftiraya uğrayan ünlüler, siyasetçiler, din adamları hepsi ahirette alacaklı olacaklar. Bir şeyi beğenirken 10 kez düşünün. Günah sadece içki, zina kumar değildir. Haset, insanın eliyle diliyle işlediği günah bunlardan daha fecidir. Hz. Peygamberimiz: "Kişi içki içmiş olabilir, zina yapmış olabilir ama yalan şahitlik yapamaz" diyor. Yalan şahitlik kamuyu ilgilendiriyor.

'TEK GECELİK İLİŞKİ GİBİ TEKLİFLER HARAMDIR'

"DM'den yürüme" olayı var hocam. Evli ya da bekârlar beğendikleri kadınlara özel mesaj atıyorlar. Kadınlar da erkeklere atabiliyor...

Çok çirkin bir hareket. Bir kadın evli ya ada bekâr, bir erkek ona âşık oldu diyelim (zıttı da olabilir). Telefonunu bulup ona bir mesaj yazıp "Sizi seviyorum" dedi. Evli olana bunu atmaması gerekiyor. Bekâr olanı ise sevebilir, insanlar aşklarından sorgulanmaz ancak karşı taraf ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde bu orada bitmeli. Ancak bu tek gecelik ilişki gibi teklifler haramdır.

Evli kadın ya da erkek karşı cinsten birinin güzel giyinmiş, çekici bir fotoğrafını beğenirse günaha girer mi?

Beğenmesi doğru değil. Harama teşvik edecek, başka duyguların kabarmasına sebep olacak paylaşımlar da doğru değildir.

Nasıl olsa fiziksel olarak bir araya gelmiyoruz diye sanal olarak yazışıp, üstü kapalı flört edenler de var. Bu haram mıdır?

Haramdır. Bizi yanlış ortama sürükleyen her şey haramdır. Bizi töhmete sokacak ortamlardan sakınmamız gerekiyor. Mesajlaşmak, beğeni de bunun içinde.

Karı-koca birbirlerinin telefonuna bakabilir mi?

Tüm ailenin telefonları açıkta olmalı, çocuklar da dâhil buna. Telefonlar şifreli olmamalı. Eşler birbirlerinin telefonuna bakabilmeli. Kimsenin kimseden saklı gizlisi olmalı. (HABER MERKEZİ)