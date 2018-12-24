Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi

Tank Palet Fabrikası olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün özelleştirme kapsamına alınmasına tepkiler büyüyor.

Sakarya'da 'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki için Adapazarı şehir merkezinde toplanan yaklaşık 2 bin işçi, 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' sloganları atarak karara tepki gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre, Harb-İş Sendikası üyesi Sakarya, Kocaeli, İstanbul'da bulunan birçok fabrikadan işçiler 24 Aralık'ta Adapazarı şehir merkezindeki Gar Meydanı'nda toplandı. İşçiler, 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' ve 'Savunma sanayi özelleştirilemez' sloganları atarak karara tepki gösterdi. Meydanda yapılan basın açıklamasına MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 3 partinin il başkanları, Türk-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ve işçiler katıldı.

Harb-İş, özelleştirmeye karşı eylemde

Ergün Atalay: Özelleştirmeyle ilgili neden açıklama yapılmıyor?

Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar, "Böyle bir fabrikanın apar topar böyle bir kararla özelleştirme kapsamına alınmasını biz çalışanlar olarak şiddetle kınıyoruz. İşletmesinin verilerek 2019 yılında özelleştirme kararına karşı olduğumuzu ifade etmek içindir. Sakaryalılar tarafından para toplanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hibe edilen bu arazilerin özel şahıslara verilmesine şiddetle karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Bu basın açıklaması hibe edilen bir malın yasal olarak başka birilerine devredilemeyeceğinin haykırışıdır. 25 yıllığına şahıslara altın tepsiyle sunulması ne kadar doğrudur. Bu fabrika özelleşsin mi? Bu toprakları birilerine hibe etmek ne kadar doğrudur? Biz Altay tankını üretmek adına tüm hazırlıklarımızı yapmışken hiç tecrübesi olmayan bu işten anlamayan ve alakası olmayan birilerine bu fabrikayı vermek ne kadar doğrudur. Altay tankı bundan 7 yıl önce Koç Grubu'na verildiğinde bunun yanlış olduğunu ifade ettik, geçen 7 yılda hiçbir ilerleme olmamıştır. Altay o zaman bu işçilere, bu ustalara verilmiş olsaydı şimdi çoktan üretime geçişmişti. Üretimi neden bizlere vermiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)