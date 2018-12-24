    • Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesine karşı eylemde

    Türk Harb-İş Sendikası, Sakarya'da bulunan Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı uyarı eylemi yaptı.

    24 Aralık 2018 23:05
    Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 23:08
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    Türk-İş'e bağlı Türk Harb-İş Sendikası, örgütlü olduğu işyerlerindeki yemekhanelerde beş dakika ses çıkarma eylemi yaparak Sakarya Arifiye’deki 1,8 milyon metrekarelik 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapmasına alınmasını protesto etti.

    Tank Palet adıyla bilinen fabrikanın özeleştirilme kapsamına alınması ardından basın açıklaması yapan Türk Harb-İş Sendikası, “Ülkemiz ve geleceğimiz adına, alınan özelleştirme kararına teslim olmayacağız. Hiçbir hukuki temeli olmayan kararın iptali için hukuksal yollara başvurma başta olmak üzere üretimden gelen gücümüz ve halkımızın desteğiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

    'ŞEKER FABRİKALARINA OLAN BİZE DE OLMASIN'

    Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şubesi, saat 18:00'de Sakarya Gar Meydanı’nda basın açıklaması yaparak özelleştirme kararını protesto etti.

    Protesto eylemine katılan bir işçi "10 aya kadar özelleştirmenin tamamlanacağı söyleniyor. Bunun birkaç hafta içinde belli olacağı söylendi. Haklarımızı vereceklerini söylüyorlar fakat sendika hakkımız, sözleşme hakkımız, maaşlarımız konusunda hiç bir söylem yok. İçi boş olarak haklarımızı vereceklerini söylüyorlar. Şeker fabrikalarını özelleştirdikleri zaman da kimse işten atılmayacak dendi fakat işçiler işten çıkarıldı. Bizim de başımıza aynısı gelsin istemiyoruz, bugün bu kararı verenleri uyarmak için buradayız" dedi.

    'YERLİ VE MİLLİ OLMAK İÇİN İLLA BMC SAHİBİ Mİ OLMAMIZ GEREK?'

    Basın metnini okuyan Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, "Tank Palet fabrikası, Sakarya halkının arsalarını bağışlaması ve halkın kendi cebinden para toplayarak devlete vermesiyle kurulmuş bir fabrikadır. Buradan bu özelleştirme kararını alanları uyarıyoruz, bu fabrikayı kimse altın tepsiyle özel şahıslara hibe edemez. Yerli ve milli olmak için illa BMC sahibi mi olmamız gerekiyor?" dedi.

    Protesto yürüyüşü ve basın açıklamasına Kocaeli, İstanbul ve İzmir Harb-İş şubeleri de katıldı. Ayrıca Emek Partisi (EMEP) yöneticileri, TİP il başkanları, CHP, İYİ Parti ve MHP milletvekilleri de eyleme katıldı. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: Evrensel

     

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