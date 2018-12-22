Ergün Atalay: Özelleştirmeyle ilgili neden açıklama yapılmıyor?

Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin halen işçilere açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

Törende konuşan Atalay, Tank Palet olarak bilinen TSK’ye bağlı 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı için özelleştirme kararı alındığını, işçilerin zarar görmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

“Adapazarı’da Tank Palet Fabrikası özelleşiyor, kapanıyor dediler canlı yayında. 714 kişi çalışıyor, 112 memur var, geri kalanı subay astsubay, 970 sayı. Kendimizi onların yerine koyalım bakalım? Onların ailesinin yerine koyalım. Fabrika ne olacak? Oğlum ne olacak, kocam ne olacak? Fabrika kapanacak mı? Hiç kimse bir şey bilmiyor, bir açıklama yapmıyor. Bu şehirde vekiller var, Büyükşehir Belediye Başkanımız var, burada yetkili herkes. Birisi bir şey söylemesi gerekmiyor mu? İnsanlar burnundan soluyor” diyen Atalay, bir an önce özelleştirmeyle ilgili Sakarya’ya açıklama yapılması gerektiğini dile getirdi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)