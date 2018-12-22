22 Aralık 2018 12:17

Ergün Atalay: Özelleştirmeyle ilgili neden açıklama yapılmıyor?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin işçilere açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

Ergün Atalay: Özelleştirmeyle ilgili neden açıklama yapılmıyor?

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin halen işçilere açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

    Törende konuşan Atalay, Tank Palet olarak bilinen TSK’ye bağlı 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı için özelleştirme kararı alındığını, işçilerin zarar görmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

    “Adapazarı’da Tank Palet Fabrikası özelleşiyor, kapanıyor dediler canlı yayında. 714 kişi çalışıyor, 112 memur var, geri kalanı subay astsubay, 970 sayı. Kendimizi onların yerine koyalım bakalım? Onların ailesinin yerine koyalım. Fabrika ne olacak? Oğlum ne olacak, kocam ne olacak? Fabrika kapanacak mı? Hiç kimse bir şey bilmiyor, bir açıklama yapmıyor. Bu şehirde vekiller var, Büyükşehir Belediye Başkanımız var, burada yetkili herkes. Birisi bir şey söylemesi gerekmiyor mu? İnsanlar burnundan soluyor” diyen Atalay, bir an önce özelleştirmeyle ilgili Sakarya’ya açıklama yapılması gerektiğini dile getirdi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: 5 işçi yaralı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ABD, 'Suriye sahası'ndan çekilince güçler ilişkisi ne olacak?

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Zihni sinir projeler

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    IŞİD’li İnci serbest, Leyla Güven hapis…

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    İnsanın inanası geliyor

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Kanun burada, federasyon nerede?

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Yine Facebook, yine bir veri skandalı

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Adıyla müsemma: Soğuk Savaş
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: 5 işçi yaralı
    Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: 5 işçi yaralı

    Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Enkaz altından çıkartılan 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

    İktisatçı Gaye Yılmaz’dan seçim sonrası için IMF uyarısı
    İktisatçı Gaye Yılmaz’dan seçim sonrası için IMF uyarısı

    İktisatçı Gaye Yılmaz: AKP yerel seçimlerden sonra IMF'ye gidecek; faturayı da topluma ödetecek.

    Bakan Cahit Turhan: YHT taşımacılığı güvenli ve hızlı bir hale geldi
    Bakan Cahit Turhan: YHT taşımacılığı güvenli ve hızlı bir hale geldi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan demiryolları ağı ile ilgili 30 Ekim’de sunulan soru önergesine yanıt verdi.

    Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Bulut gözaltına alındı
    Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Bulut gözaltına alındı

    Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuba Bulut, evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

    Türk Telekom hisselerinin yüzde 55’i borç karşılığı devredildi
    Türk Telekom hisselerinin yüzde 55’i borç karşılığı devredildi

    Özelleştirme sonrası borç batağına sürüklenen Türk Telekom hisselerinin yüzde 55'i borç karşılığı alacaklı bankalara devredildi.

    AKP'den seçim hamlesi: YSK üyelerinin görev süresi uzatılıyor
    AKP'den seçim hamlesi: YSK üyelerinin görev süresi uzatılıyor

    AKP’nin hazırladığı torba yasa teklifiyle YSK başkanı dahil 6 üyenin görev süresinin uzatılması öngörülüyor.

    Akademisyen İbrahim Gül: Bu kafa ile Aleviler daha çok bedel öder
    Akademisyen İbrahim Gül: Bu kafa ile Aleviler daha çok bedel öder

    Akademisyen İbrahim Gül, bir öğrencinin 'Aleviliği hakkıyla anlatamıyorsunuz' eleştirisi üzerine 'Bu kafa ile Aleviler daha çok bedel öder' dedi.

    Arandığı halde serbest bırakılan IŞİD’li Meclis gündeminde
    Arandığı halde serbest bırakılan IŞİD’li Meclis gündeminde

    Mavi kategoride arandığı halde serbest bırakılan IŞİD’li Ayşenur İnci meclis gündemine taşındı.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    İstanbul’da kış akşamlarının vazgeçilmez lezzeti: VEFA BOZASI
    İstanbul’da kış akşamlarının vazgeçilmez lezzeti: VEFA BOZASI
    Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi
    Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi
    Ceyl'an Ertem'in yeni albümü ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ çıktı
    Ceyl'an Ertem'in yeni albümü ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ çıktı
    Schalke 04'ten madencilere vefa: 2 bin işçiyi ağırladılar
    Schalke 04'ten madencilere vefa: 2 bin işçiyi ağırladılar
    GÜNCELLENDİ
    Sincan Çocuk Cezaevinde tartışma çıktı: 7 çocuk ve 14 memur yaralandı
    Sincan Çocuk Cezaevinde tartışma çıktı: 7 çocuk ve 14 memur yaralandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Cezaevinde çocuklar arasında tartışma yaşandığını, 7 çocuk ile 14 memurun yaralandığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
    2019 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

    2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

    Mehmet Özhaseki'den ‘FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin ilginç yaklaşım
    Mehmet Özhaseki'den ‘FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin ilginç yaklaşım

    AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki: 'Merhaba' demiş, çay içmiş, fotoğraf çekilmiş, bunlar bir şey değil. Ancak bankasına para yatırmak destektir.

    HDP, EMEP, ÖDP İstanbul il başkanları yerel seçimleri değerlendirdi
    HDP, EMEP, ÖDP İstanbul il başkanları yerel seçimleri değerlendirdi

    Yerel seçimler yaklaşırken, gözler büyük şehirlere çevrildi. İstanbul'da yer alan demokrasi güçleri ile seçimleri ve gündemlerini konuştuk.

    Fuat Oktay: Bizim derdimiz akademisyenlerle değil, teröristlerle
    Fuat Oktay: Bizim derdimiz akademisyenlerle değil, teröristlerle

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bizim derdimiz akademisyenlerle değil terör faaliyetlerine karışmış teröristlerledir.

    GÜNCELLENDİ
    Katalonya’da hükümete karşı protesto: 77 yaralı, 12 gözaltı
    Katalonya’da hükümete karşı protesto: 77 yaralı, 12 gözaltı

    İspanya'daki merkezi hükümete karşı yapılan eylemde polis saldırdı. 77 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

    Erdoğan: Kaymağını yedikleri bu ülkeye asalak gibi yapışan elitler
    Erdoğan: Kaymağını yedikleri bu ülkeye asalak gibi yapışan elitler

    Erdoğan: Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından pek çok ülkeden açıklama geldi. Karar, ABD medyasında da geniş yer buldu.

    Köprü cezalarına af getiren teklif TBMM'ye sunuldu
    Köprü cezalarına af getiren teklif TBMM'ye sunuldu

    Köprü cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini ve trafik cezalarının bedellerinin 2019 yılında artırılmamasını öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

    CHP'li Ünal Çeviköz: Barışçıl ve diplomatik çözüme ağırlık verilmeli
    CHP'li Ünal Çeviköz: Barışçıl ve diplomatik çözüme ağırlık verilmeli

    CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD’nin Suriye’den çekilmesine ilişkin 'Sorunlar barışçı yollardan çözümlenmelidir' dedi.

    DHA, belgesel sahnesini ‘mağaradaki teröristler’ diye servis etti
    DHA, belgesel sahnesini ‘mağaradaki teröristler’ diye servis etti

    Demirören Haber Ajansı ‘Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin görüntüleri’ başlığıyla, 'Bakur' adlı belgesel filmden bir sahneyi servis etti.

    GÜNCELLENDİ
    Çavuşoğlu: ABD'nin çekilmesiyle ilgili Washington'da toplantı olacak
    Çavuşoğlu: ABD'nin çekilmesiyle ilgili Washington'da toplantı olacak

    Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusuna operasyonu erteleyebiliriz fakat bu bizim ilerideki operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez.

    İYİ Parti 5'i büyükşehir 15 adayını açıkladı
    İYİ Parti 5'i büyükşehir 15 adayını açıkladı

    Mersin'den Burhanettin Kocamaz, Balıkesir'den İsmail Ok, Trabzon'dan Atakan Aksoy, Denizli'den Ümit Bahtiyar, Erzurum'dan Mahmut Uykusuz aday.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e: MHP'li olsaydı 'Otur yerine' derdim
    Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e: MHP'li olsaydı 'Otur yerine' derdim

    Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasını eleştirdi: Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı 'otur yerine geç' derdim. 

    Aydınlardan Selahattin Demirtaş ile dayanışma mesajı
    Aydınlardan Selahattin Demirtaş ile dayanışma mesajı

    Aralarında yazar, sanatçı, gazeteci ve hukukçuların da bulunduğu heyet, Selahattin Demirtaş ile dayanışma amacı ile basın açıklaması gerçekleştirdi.

    Kamu İhale Kurumu işlevsizleştirildi, bütçesi artırıldı
    Kamu İhale Kurumu işlevsizleştirildi, bütçesi artırıldı

    193 ayda 190 kanun değişikliğiyle denetleme işlevini yitiren Kamu İhale Kurumu bütçesi 10 milyon lira artırıldı.