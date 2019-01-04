Reuters: Kürtler, Esad’a yol haritası sundu

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı alması ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon planlamasının ardından Suriyeli Kürtlerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yol haritası sunduğu öne sürüldü.

Reuters’ın haberine göre yol haritası Rusya’nın arabuluculuğunu öngörüyor ve yol haritasının üç amacı var.

Haberi Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’na danışmanlık yapan ve Moskova’daki görüşmelere katılan Badran Jia Kurd’e dayandıran Reuters, planın üç amacının olduğunu yazdı.

Buna göre üç amaç şöyle:

Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki bölgelerin Türkiye’den korunması,

Suriye’nin kuzeyindeki yönetim yapılarının anayasaya entegre edilmesi için bir formül bulunması,

Ülkenin kuzeyi ile doğusundaki kaynakların adil dağıtımının sağlanması.

RUSYA’DAN YANIT BEKLENİYOR

Müzakere kozu olarak Fırat Nehri üzerindeki barajların kontrolü, petrol sahaları ve diğer kaynakları kullanacaklarını belirten Kurd, yol haritası konusunda Rusya’dan yanıt beklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kürt stratejisinde yeni bir düzenlemeye gittiği yorumunu yapan Reuters ise “Kürtlerin ilk önceliği bölgelerini, YPG milislerini ulusal güvenlik tehdidi olarak gören Türkiye’den korumak” diye yazdı. (DIŞ HABERLER)

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